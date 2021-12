Temtem: Arbury Island-Update bringt Story-Abschluss und neue Monster

Wer auch nach den Neuauflagen „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ noch im Sammelfieber ist, aber Abwechslung zu den populären Taschenmonstern braucht, sollte sich „Temtem“ mal genauer anschauen. Die Mischung aus Rollenspiel und Massive Multiplayer Online-Titel verlockt nicht nur mit einer ähnlichen Prämisse, sondern auch einer Dauerflut an neuen Inhalten.

Die gab es auch mit dem gerade erst veröffentlichten Arbury Island-Update. „Temtem“ befindet sich zwar noch immer in seiner Early Access-Phase, scheint aber mit großen Schritten einer richtigen Veröffentlichung entgegenzusteuern. Einen Termin hat Entwickler Crema bislang nicht verraten, aber wer noch im Early Access in die Welt von „Temtem“ eintauchen will, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen.

Was versteckt sich im neuen Arbury Island-Update?

Das aktuelle Update dürfte nicht nur eines der meist erwarteten, sondern auch eines der größten in der bisherigen Geschichte von „Temtem“ sein. Mit 31 neuen Temtem fügt es bis auf eine Ausnahme nämlich die finalen Monster zum Spiel hinzu, wodurch ihr nun endlich eure Tempedia ausfüllen könnt.

Zu finden gibt es die bislang unbekannten Monsterchen auf der brandneuen Insel Arbury. Mit der habt ihr nun auch ein gänzlich neues Gebiet zu erkunden, wo euch viele starke Trainer und knackige Herausforderungen erwarten. Dort befinden sich auch die Städte Lochburg und Properton, die sich nicht nur in ihrer Temtem-Vorliebe unterscheiden.

Außerdem kommt auf der Insel Arbury die Geschichte des Spiels zu ihrem hoffentlich würdigen Abschluss. Damit dürften längere Spieler und Unterstützer sicherlich die ein oder andere nostalgische Träne vergießen. Um eure Reise und Erfolge zu feiern und zu ehren, gibt es in „Temtem“ deshalb jetzt auch ein eigenes Achievement-System! Weitere Details zum Update findet ihr auf der offiziellen Website von Temtem.

Temtem ist für die PlayStation 5 und den PC via Steam erhältlich. Das MMO rund ums Monstersammeln befindet sich wie bereits erwähnt noch in der Early Access-Phase, kostet für euren heimischen Rechner momentan 36,99 Euro und für Sonys schneeweiße Konsole 39,99 Euro.

