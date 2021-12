Assassin’s Creed Origins: 60 FPS-Update soll kommen

"Assassin's Creed Origins" erhält in naher Zukunft ein Performance-Update.

Vor vier Jahren kam „Assassin’s Creed Origins“ für PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Dank Abwärtskompabilität lässt sich das Action-Adventure natürlich auch auf den Current-Gen-Konsolen spielen, doch bislang musstet ihr euch hierbei mit 30 Bildern die Sekunde zufriedengeben.

Nach Odyssey ist jetzt Origins dran

Jetzt stellen die Verantwortlichen den Spielern ein Framerate-Update in Aussicht. Über Twitter teilten sie heute mit, dass ein 60 FPS-Support aktuell geprüft wird. Früher oder später dürft ihr den zehnten Hauptableger der „Assassin’s Creed“-Reihe also mit erhöhter Bildwiederholrate genießen. Wer „Origins“ nie gespielt hat oder erneut angehen möchte, darf sich also schon einmal auf das neue Update freuen.

Der nachfolgende Teil hat bereits im August dieses Jahres seinen FPS-Patch erhalten:

„Assassin’s Creed Origins“ kann als Soft-Reboot bezeichnet werden, weil das Gameplay von den Vorgängern abweicht. Zum Beispiel wurde das Kampfsystem stark verändert. Gleichzeitig handelt es sich um ein Prequel, weil die Vorgeschichte des Franchises behandelt wird. Der Protagonist namens Bayek von Siwa hat als sogenannter Medjai die Aufgabe, seine Landsleute vor drohenden Gefahren zu schützen. Mit ihm taucht ihr ins alte Ägypten ein, das sich zu Fuß oder mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln erkunden lässt.

Sobald der genaue Termin zum Update bekannt ist, werden wir euch umgehend auf den neuesten Stand bringen.

