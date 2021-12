Elden Ring: PS5-Downloadgröße und Preload-Termin

Zu den Highlights des kommenden Jahres gehört nicht zuletzt das aus dem Hause From Software stammende Action-RPG „Elden Ring“, das unter anderem für die PS5 auf den Markt kommen wird und hier vorbestellt werden kann.

Der eine oder andere Spieler wird sich vielleicht die Frage stellen, wie viele GB er auf seiner SSD freischaufeln muss, um „Elden Ring“ darauf unterbringen zu können. Für die Beantwortung dieser Frage sorgte inzwischen der Twitter-Kanal PlayStation Game Size, der die Datenbanken des PlayStation Stores nach derartigen Angaben durchwühlt.

Elden Ring fast 45 GB groß

Demnach beträgt die Dateigröße von „Elden Ring“ auf der PS5 ganze 44,4 GB. Dabei ist jedoch ein Day-One-Patch nicht berücksichtigt, den Entwickler From Software unweigerlich veröffentlichen wird, sodass die gesamte Dateigröße noch nicht in Stein gemeißelt ist.

Es ist erwähnenswert, dass die Dateigrößen auf anderen Plattformen wie PC und Xbox Series X/S unterschiedlich ausfallen können. Die Dateigrößen für PS4 und Xbox One werden aufgrund der besseren Komprimierungstechnologie der Nachfolgekonsolen wahrscheinlich höher ausfallen.

Doch auch im Fall der New-Gen-Konsolen ist es eine ordentliche Portion. Zum Vergleich: Die Downloadgröße von „Sekiro“ betrug im Zuge der Veröffentlichung „nur“ 25 GB, was deutlich weniger ist als die gemeldete Downloadgröße von „Elden Ring“. Allerdings erwartet euch im zuletzt genannten Titel eine offene Spielwelt.

Herunterladen könnt ihr „Elden Ring“ schon in wenigen Wochen. Das Datum für den Preload ist derzeit auf den 23. Februar 2022 festgelegt, also zwei Tage vor dem offiziellen Launch von „Elden Ring“ am 25. Februar 2022. An diesem Tag erscheint der Titel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

Weitere interessante Themen zu Elden Ring:

Der „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin, der zusammen mit dem Designer Hideitaka Miyazaki am Spiel werkelte, berichtete kürzlich über seine Erfahrungen bei der Arbeit am neuen Projekt. Unsere Meldung dazu findet ihr hier. Ebenfalls könnt ihr euch einen Trailer zur Geschichte von „Elden Ring“ anschauen. Unsere Themen-Übersicht zum From Software-Titel öffnet sich wiederum nach einem Klick auf diesen Link.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren