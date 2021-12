Embracer Group: Perfect World Entertainment und Dark Horse übernommen

Nachdem die Verantwortlichen der Embracer Group in den vergangenen Monaten bereits darauf hinwiesen, dass sich das Unternehmen auf der Suche nach weiteren Übernahmekandidaten befindet, wurden zum Abschluss des Jahres 2021 weitere Studiokäufe bestätigt.

Zum einen übernahm die Embracer Group den auf Online-Spiele spezialisierten Publisher Perfect World Entertainment, zu dessen bekanntesten Spielen aktuell „Neverwinter“, „Star Trek Online“ und die „Torchlight“-Marke gehören. Eine Übernahme, die sich die Embracer Group umgerechnet knapp 110 Millionen Euro kosten lässt – jeweils zur Hälfte in Cash und zur anderen Hälfte in Aktien. Nach der Übernahme werden 237 Vollzeitangestellte von Perfect World Entertainment von der Embracer Group übernommen. Weiter heißt es, dass das Ziel verfolgt wird, den zuletzt rote Zahlen schreibenden Publisher als Teil von Gearbox Software zurück in die Gewinnzone zu führen.

Dark Horse als neue operative Gruppe der Embracer Group

Die zweite große Übernahme, die von der Embracer Group verkündet wurde, betrifft den US-amerikanischen Comic-Verlag Dark Horse, der zukünftig als zehnte operative Gruppe des Unternehmens fungieren wird. Mit der Übernahme von Dark Horse erhält die Embracer Group Zugriff auf mehr als 300 Marken und ist laut eigenen Angaben in der Lage, sich im Bereich der Comics und Netflix-Serien breiter aufzustellen.

Zum Kaufpreis der Dark Horse-Übernahme machten die beiden Unternehmen keine Angaben. Abschließend gab die Embracer Group den Kauf der Spotfilm Networx GmbH sowie der beiden Studios DIGIC und Shiver Entertainment bekannt. Während die Spotfilm Networx GmbH zu einem Tochterunternehmen von Koch Media umgewandelt wird, werden DIGIC und Shiver Entertainment in Saber Interactive eingegliedert.

