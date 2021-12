Paranoid: Neuer Horror-Titel der Agony-Macher vorgestellt – Trailer & Details

Bereits im Sommer 2019 kündigte das polnische Studio Madmind, das den meisten durch den durchwachsenen Horror-Titel „Agony“ ein Begriff sein dürfte, mit „Paranoid“ ein neues Projekt an.

Nachdem der Titel in den vergangenen Monaten von der Bildfläche verschwand, stellten die Madmind Studios „Paranoid“ in dieser Woche ausführlich vor. Zum einen wurde ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch einen ersten Eindruck von dem vermittelt, was in „Paranoid“ spielerisch auf euch zukommt. Den besagten Trailer haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Die tragische Geschichte eines Mannes

Offiziellen Angaben zufolge erzählt „Paranoid“ die tragische Geschichte des 31-jährigen Protagonisten Patrick Calman, der unter mysteriösen und bis heute ungeklärten Umständen seine Familie verlor. Während seine Eltern gewaltsam ums Leben kamen, wird seine Schwester seit Jahren vermisst. Das Trauma, das mit dem Verlust seiner Lieben verbunden war, führte zur Zerstörung von Patricks Psyche und sorgte dafür, dass seine Wohnung zu seinem Gefängnis wurde.

„Eines Tages bekommt Patrick einen Anruf und die Stimme am Telefon scheint seiner Schwester zu gehören. Dreizehn Jahre nach dem Verschwinden kündigte sie ihre Rückkehr an. Um die Wahrheit über alles zu erfahren, muss Patrick sein Leben in Abgeschiedenheit verlassen und sich schrecklichen Erfahrungen aussetzen, die ihn an den Rand des Wahnsinns bringen“, so die Entwickler weiter.

„Paranoid“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

