Apex Legends: Region Lock in Ranglistenspielen hat große Auswirkungen auf die Spielerbasis

Vor kurzem hatten die zuständigen Entwickler von Respawn Entertainment eine kleine, aber doch entscheidende Änderung am Matchmaking des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ vorgenommen, die vor allem in den höchsten Rängen der Ranglistenspiele auffällt. Man hat nämlich einen „leichten Region Lock“ eingeführt, um die „kompetitive Integrität“ zu garantieren.

Änderungen in den hohen Rängen

Der Region Lock betrifft aktuell nur die zwei höchsten Ränge und wird automatisch angewandt, indem die Party in das Datenzentrum mit der niedrigsten Latenz gesteckt wird, das dem Partyleiter zur Verfügung steht. Somit können die Spieler nicht mehr selbst den eigenen Server auswählen. Wie die Entwickler bereits mitgeteilt haben, hat die Änderung dazu geführt, dass mehr Spieler auf ihrem lokalen Server landen.

Den Entwicklern ist durchaus bewusst, dass sich viele Spieler für andere Server entschieden hatten, um Cheatern und Hackern aus dem Weg zu gehen. Deshalb möchte man auch den Betrügern in Zukunft einen Riegel vorschieben. Man möchte auch den Netcode in Situationen verbessern, in denen man gegen einen Spieler mit einer schlechten Serververbindung kämpft.

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie Respawn Entertainment auch in Zukunft Verbesserungen ab „Apex Legends“ vornimmt. Sobald entsprechende Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Apex Legends“ ist aktuell für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Vor einiger Zeit hat man auch mitgeteilt, dass man an Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S arbeitet. Jedoch konnte man bisher noch keinen Termin für die Veröffentlichung der Versionen nennen.

