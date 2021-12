Assassin’s Cred Valhalla: Yule Festival wird aufgrund der Probleme verlängert

In "Valhalla" geht es winterlich zur Sache.

Das am 16. Dezember 2021 in „Assassin’s Cred Valhalla“ gestartete Yule Festival sorgt nicht nur für begeisterte Fans. Das Weihnachtsfest beinhaltet zwar festliche Aktivitäten, an denen die Spieler teilnehmen können, um neue Gegenstände freizuschalten. Doch beklagten sich recht schnell zahlreiche Spieler, dass sie aufgrund technischer Probleme vor versperrten Türen stehen.

Event wird verlängert

Inzwischen meldete sich Ubisoft zu Wort und versprach eine Verlängerung: Ursprünglich sollte das Weihnachtsfest in „Assassin’s Creed Valhalla“ bis zum 6. Januar 2022 laufen. Doch nun wird es verlängert, um die Spieler zu entschädigen, die bislang nicht teilnehmen können. Zugleich soll das zugrundeliegende Problem behoben werden. Verzögernd wirkt dabei allerdings das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

„Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben, das die Spieler daran hindert, auf das Weihnachtsfest zuzugreifen, und werden das Event verlängern, damit jeder die Möglichkeit hat, die Winterfeierlichkeiten zu genießen“,. „Wir planen, diesen Fix aufgrund der Feiertage Anfang Januar zu liefern. Wir danken euch für eure Geduld.“

Das Yule Festival beschert den Spielern unter anderem neue Items. Als Beispiele können ein verschneiter Bart und Haare sowie neue Dekoration für die Siedlung genannt werden.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC und Google Stadia erhältlich. Die kürzlich angekündigte Erweiterung „Dawn of Ragnarok“ erscheint am 10. März 2022 und bietet eine brandneue Geschichte, ein neues Setting und magische Kräfte. Der Zusatzinhalt wird für rund 40 Euro im Handel erhältlich sein und ist nicht im aktuellen Season Pass enthalten.

Bestellt ihr das Paket bis zum 9. April 2022 vor bzw. erwerbt es, erhaltet ihr das Zwielicht-Paket. Der exklusive Bonus enthält den Raben „Dellings Gesandter“, das Reittier „Havard“ (Luchs), die Ausrüstung „Zwielicht-Satz“ und die Axt „Algurnir“. Mehr zu „Assassin’s Creed Valhala“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

