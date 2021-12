Electronic Arts: Harry Potter-MMO wurde gecancelt, erzählt frühere Mitarbeiterin

Anscheinend befand sich bei Electronic Arts vor langer Zeit ein MMO basierend auf der "Harry Potter"-Marke in Entwicklung. Jedoch soll das Videospielunternehmen an der Nachhaltigkeit der Marke gezweifelt haben, weshalb dieses Projekt letztendlich verworfen wurde.

Vor vielen Jahren soll Electronic Arts die Idee verfolgt haben, ein „Harry Potter“-MMO auf den Markt zu bringen. Das Projekt soll jedoch eingestellt worden sein, weil der weltbekannte Publisher davon nicht überzeugt war. Diese Behauptung stammt von Kim Salzer, die von 2000 bis 2003 als Direktorin des Produktmarketings für EA gearbeitet hat.

Kürzlich war sie im Livestream des Twitch-Streamers The Real Brandolorian zu Gast, wo sie die besagten Informationen mit der Öffentlichkeit teilte. Genauer beschrieben wurde sie gefragt, an welchem Spiel sie beteiligt war, das letzten Endes aber nie erschienen ist. Daraufhin erzählte sie vom erwähnten „Harry Potter“-Spiel, für das ausführlich recherchiert und sogar schon eine Beta-Version erstellt wurde. Es soll sich hierbei um eine Mischung aus Offline- und Online-Spiel gehandelt haben.

Von der Langlebigkeit nicht überzeugt

Doch warum erblickte das erwähnte Spiel nie das Licht der Welt? Laut Salzer sei folgender Grund ausschlaggebend gewesen: „Wir haben gründlich recherchiert und waren sehr zuversichtlich, dass es erfolgreich sein würde. Aber es wurde gestoppt, weil EA zu dieser Zeit Veränderungen durchlief und sie einfach nicht genug wussten oder glaubten, dass diese IP eine längere Lebensdauer als ein oder zwei Jahre haben würde.“

Die Verantwortlichen von Electronic Arts hielten die „Harry Potter“-Marke also für nicht nachhaltig genug, weshalb das Projekt gecancelt wurde. Fans der beliebten Fantasy-Reihe dürfen sich in naher Zukunft aber trotzdem auf ein Videospiel freuen, das im „Harry Potter“-Universum ausgetragen wird: Aktuell arbeitet Avalanche Software an „Hogwarts Legacy“, das nächstes Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wird.

Nachdem man ein ganzes Jahr lang keine offiziellen Details zum Open World-Rollenspiel gehört hat, kündigten die Verantwortlichen letzte Woche endlich neue Informationen für 2022 an. Angeblich war eine Präsentation auf den Game Awards 2021 geplant, doch Warner Bros. soll kurz zuvor einen Rückzieher gemacht haben.

