Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Eine alternative Nacherzählung des ersten Teils

In einem Entwicklerartikel des offiziellen PlayStation Blogs beschreiben die Verantwortlichen von "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin", wie sie zum Ursprung der Reihe zurückkehren.

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" lässt euch in die Rolle von Jack Garland schlüpfen.

Vor rund 23 Jahren ist der erste „Final Fantasy“-Ableger auf den Markt gekommen. Passend zum kürzlich stattgefunden Jubiläum wurde ein Blogartikel veröffentlicht, in dem die Verbindung zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erläutert wird.

Der tiefe Fall von Garland

Wie ihr mittlerweile wisst, dreht sich die Handlung um Garland, der im ersten Teil als Hauptantagonist in Erscheinung trat. Im Spin-Off von Team Ninja soll der Fall des geheimnisvollen Kriegers thematisiert werden. Ihr werdet seinen Wandel vom früheren Helden zu einem dunklen Ritter hautnah miterleben. Die Hintergrundgeschichte des ikonischen Bösewichts ist nämlich bis heute unbekannt. Deshalb möchte man ihn weiter erforschen und erklären, warum er sich der Dunkelheit angeschlossen hat.

Nachdem bereits klargestellt wurde, dass es sich um keine Fortsetzung zum Original-Ableger handelt, wird das Spin-Off jetzt von Jin Fujiwara als „alternative Nacherzählung“ bezeichnet. Der Produzent von Square Enix fügt dem hinzu: „Es wäre wahrscheinlich am einfachsten, wenn man sich vorstellt, dass es in einem Paralleluniversum zur selben Zeit des Originals stattfindet.“

Square Enix ist sich einer großen Verantwortung bewusst, zeigt sich wegen des großartigen Entwicklerteams aber zuversichtlich. Mit Creative Producer Tetsuya Nomura, Szenario-Schreiber Kazushige Nojima und Team Ninja habe man „unglaubliche Mitarbeiter“ an der Seite, die ein tolles Spiel liefern können.

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erscheint voraussichtlich am 18. März kommenden Jahres für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

