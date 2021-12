Uncharted: Neuer Filmtrailer zeigt Sully mit Schnurrbart

In der vergangenen Stunde hat Sony Pictures Entertainment einen zweiten Trailer zum „Uncharted“-Film hochgeladen. Ähnlich wie in der Weltpremiere dürft ihr draufgängerische Action-Szenen bewundern, in denen Nathan Drake (Tom Holland) und Victor „Sully“ Sullivan (Mark Wahlberg) aufs Ganze gehen. Auch Chloe Frazer ist zu sehen, die von Sophia Taylor Ali dargestellt wird.

Das Rennen um den größten Schatz

In der Video-Beschreibung heißt es: „Das Rennen um den größten Schatz ist eröffnet… wenn sie sich gegenseitig überleben können.“

Das Highlight folgt am Ende des Trailers. Bisher kritisierten Fans der „Uncharted“-Reihe, dass Sullys Schnurrbart im Film fehlt. Ein kennzeichnendes Merkmal, das Nathans Mentor in der Videospielreihe ausgezeichnet hat. Am Ende sehen wir Sully schließlich so, wie wir ihn alle kennen – und zwar mit seinem ikonischen Schnauzer.

Worum es genau im Film gehen wird? Erzählt wird die Geschichte des jungen Nathan Drake, der vom erfahrenen Schatzsucher Victor Sullivan angeheuert wird, um ein 500 Jahre altes Vermögen ausfindig zu machen. Dafür stürzen sich die Beiden erstmals gemeinsam in ein halsbrecherisches Abenteuer, das sie auf eine Reise rund um den Globus führt.

Kürzlich wurde das offizielle Filmposter vorgestellt. Falls ihr dies nicht mitbekommen habt, könnt ihr es euch hier anschauen:

„Uncharted“ kommt am 18. Februar 2022 in die Kinos. Wer eines der Abenteuer von Nathan Drake lieber auf der Konsole verfolgen möchte, sollte sich den 28. Januar vormerken. An diesem Tag erscheint die „Legacy of Thieves Collection“ für PS5 und PC, die den vierten Hauptableger und das 2017 veröffentlichte Spin-Off enthält.

