PS4 & PS5: 11 PlayStation-Spiele, die Eltern mit ihren Kindern spielen können

Beide aktuellen PlayStation-Konsolen können auf ein stattliches Spieleangebot blicken, bei dem nicht nur erwachsene Gaming-Fans auf ihre Kosten kommen. In diesem Artikel möchten wir euch elf Titel für PlayStation 4 und/oder PlayStation 5 vorstellen, die Eltern ohne viel Kopfzerbrechen mit ihren Kindern spielen können. Mehrere Spiele haben übrigens auch einen lokalen Mehrspielermodus.

Astro’s Playroom (PS5)

Den Anfang macht ein charmantes Jump’n’Run namens „Astro’s Playroom“, das von Team Asobi exklusiv für die PlayStation 5 entwickelt wurde und das jeder Besitzer dieser Konsole kostenlos herunterladen kann. Strenggenommen handelt es sich hierbei „nur“ um eine sehr umfangreiche Tech-Demo, die euch die verschiedenen Features und Möglichkeiten des neuen DualSense-Controllers spielerisch näherbringt.

Allerdings würden wir dem Spiel unrecht tun, es lediglich darauf zu reduzieren. Das liegt nicht nur daran, dass die verschiedenen Welten mit viel Liebe zum Details entworfen wurden, sondern schlichtweg daran, dass es sich keine nennenswerten Schnitzer erlaubt. Die unterschiedlichen Abschnitte sind abwechslungsreich designt, das Gameplay geht gut von der Hand und versteckte Geheimnisse laden zum erneuten Spielen ein. Egal ob jung oder alt, mit Astrobot und seinen kleinen Freunden können alle Gaming-Fans ihre Freude haben.

Chicory: A Colorful Tale (PS4, PS5)

Als nächstes möchten wir euch das Indie-Adventure „Chicory: A Colorful Tale“ ans Herz legen, das erst dieses Jahr veröffentlicht wurde. Ihr schlüpft in die Rolle eines angehenden Künstlers, der einen magischen Pinsel an sich nimmt, um die Welt mit der Macht der Farben zu verändern. Ihr durchstreift fortan die Spielwelt und könnt mit eurem magischen Utensil alles anmalen, was euch vor den Pinsel läuft.

Doch ihr könnt damit nicht einfach nur die Umgebung verschönern, sondern auch kleine Rätsel lösen und den Charakteren, auf die ihr dort trefft, damit helfen. Auf Kämpfe müsst ihr zwar verzichten, doch diese hat das Spiel überhaupt nicht nötig, denn die sehr gut geschriebene Geschichte und das reichhaltige Mal-Gameplay lassen darüber spielend leicht hinwegsehen. Es ist ein charmantes Abenteuer, das sich zu erleben lohnt.

Crash Tag Team Racing Nitro-Fueled (PS4)

Auch ein Fun-Racer darf auf unserer kleinen Liste nicht fehlen und dieser Platz geht an „Crash Tag Team Racing Nitro-Fueled“. Hierbei handelt es sich um eine technisch und spielerisch überarbeitete Version des PlayStation 1-Klassikers aus dem Hause Naughty Dog, der auch nach über 20 Jahren nichts von seiner Faszination eingebüßt hat. Dies liegt nicht nur an einem breiten Fahrerfeld, sondern auch einigen tollen Strecken und seiner guten Story.

Richtig, das Spiel erzählt tatsächlich eine ziemlich abgedrehte Geschichte, in der Crash und seine Freunde den Schurken Nitros Oxide davon abhalten müssen, die Erde in seinen Parkplatz (!) zu verwandeln. Daran solltet ihr jedoch nicht zu viele Gedanken verschwenden, denn wichtig ist auf dem Platz, wie es so schön heißt. Die Strecken sehen wunderschön aus und bestechen mit vielen versteckten Details. Darüber hinaus weiß ebenfalls das Gameplay zu begeistern, denn die Wagen lassen sich schön präzise steuern. Ein großer Spaß für jung und alt.

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Das altehrwürdige Franchise von Square Enix hat mehr zu bieten als „nur“ hervorragende JRPGs. Eines der beliebtesten Spin-offs der letzten Jahre war die „Dragon Quest Builders“-Reihe, von der wir euch hier den zweiten Teil empfehlen möchten. Ihr erstellt euch einen eigenen Charakter und müsst euch den bösen Kindern Hargons entgegenstellen. Mit umfangreichen Baumöglichkeiten dürft ihr euch kreativ austoben.

Allerdings habt ihr es hier nicht mit einem reinen Bauspiel zu tun, denn es gibt ebenfalls eine nicht zu verachtende RPG-Komponente, denn ihr könnt leveln, Ausrüstungsgegenstände sammeln und müsst euch auch in einigen Kämpfen beweisen. Dieser Mix verleiht dem Spiel einen ganz eigenen Charme, der euch sicherlich auch nach dem Abschluss der Story noch hinaus in die Spielwelt ziehen dürfte.

Fall Guys (PS4)

Letztes Jahr entstand um das kleine Jump’n’Run „Fall Guys“ ein gewaltiger Hype, was am simplen wie genialen Spielprinzip liegt: Ihr tretet über mehrere Runden in verschiedenen Parcours gegen andere Spieler an, um euch im Finale eine begehrte goldene Krone zu sichern. Mal seid ihr dabei auf euch alleine gestellt, ab und an auch Teil eines Teams im Wettstreit mit anderen Gruppen.

All dies erinnert an die TV-Serie „Takeshis Castle“ und kommt, im Gegensatz zu anderen Battle Royale-Spielen, ohne Gewalt aus. Stattdessen sind Geschick und schnelle Reflexe gefragt, um eure Spielfigur über die teils fordernden Strecken zu manövrieren. Mittlerweile wurde der Titel übrigens um weitere Minispiele erweitert, weshalb es weitaus mehr Abwechslung gibt als noch in seinen Anfangstagen. Das Game ist perfekt für einen kleinen Spieleabend.

Minecraft (PS4)

„Minecraft“ ist, ohne Übertreibung, ein echtes Phänomen und darf natürlich nicht auf unserer Liste fehlen. Des Weiteren ist der Titel ein waschechter Dauerbrenner, der sich seit nunmehr zehn Jahren großer Beliebtheit erfreut. Das dürfte vermutlich vor allem daran liegen, dass eurer Kreativität nahezu keine Grenzen gesetzt sind, wenn ihr euch in die Mechaniken des Spiels erstmal eingearbeitet habt.

Um etwas bauen zu können, benötigt ihr jedoch Ressourcen und Werkzeuge, die ihr erstmal erschaffen müsst, was zu den zentralen Spielmechaniken des Titels zählt. Die Einstiegshürde ist zwar nicht zu unterschätzen, doch mittlerweile gibt es genügend Hilfestellungen, um diese Phase zu erleichtern und sobald ihr erstmal Vertrauen in eure Fähigkeiten gefasst habt, entfalten sich die Faszination und Sogwirkung des Spiels erst vollends.

Overcooked: All You Can Eat (PS4, PS5)

Bei „Overcooked: All You Can Eat“ handelt es sich um eine Spielesammlung, die beide Teile der Reihe inklusive sämtlicher DLCs beinhaltet. Ihr erhaltet damit also ein überaus umfangreiches Paket. Wie der Name bereits andeutet, wirbelt ihr in diesen Spielen natürlich durch verschiedene, teils ziemlich herausfordernde Küchen.

Besonders viel Spaß macht dies übrigens im lokalen Koop-Modus, den wir euch ganz besonders ans Herz legen möchten. Viele Levels sind speziell darauf ausgelegt, in dieser Art und Weise erlebt zu werden. Das Gameplay ist sehr zugänglich und teils überraschend anspruchsvoll, doch dabei stets überaus kurzweilig und spaßig.

Puyo Puyo Tetris 2 (PS4, PS5)

Mit „Puyo Puyo Tetris 2“ hat es im Grunde ein weiterer Videospielklassiker auf unsere Liste geschafft, der Spielspaß für jedes Alter verspricht. Sollte das Kultspiel tatsächlich bisher an euch vorbeigegangen sein, könnt ihr eure Puzzle-Fähigkeiten übrigens in einem umfangreichen Übungsmodus trainieren, ehe ihr euch mit anderen Spielern messt. Alternativ empfiehlt sich hierfür der Story-Modus, der eine kleine Geschichte erzählt und die Grundlagen erklärt.

Im lokalen Koop-Modus dreht der Titel allerdings erst so richtig auf. Dabei könnt ihr sowohl „Puyo Puyo“ als auch „Tetris“ spielen und wahlweise sogar eine Fusion beider Puzzlespiele auswählen. Hüben wie drüben kommt es auf eine gute Kombinationsgabe und vorausschauendes Handeln an, um den Sieg zu erringen. Im Party-Modus könnt ihr die Angelegenheit übrigens noch mit Items aufpeppen, die euch das Leben erleichtern beziehungsweise mit dem ihr das eures Gegners etwas erschweren könnt. Solltet ihr eine Schwäche für Puzzlespiele haben, lohnt sich der Titel.

Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)

Mit seinem Debüt im PlayStation 3-Hit „LittleBig Planet“ spielte sich dessen Hauptfigur Sackboy in zahlreiche Spielerherzen. Mit „Sackboy: A Big Adventure“ darf das knuffige Kerlchen nun ein neues Abenteuer erleben, bei dem es sich um einen klassischen Plattformer handelt, in dem ihr hüpfen, rätseln und auch kämpfen müsst.

Neben seinem liebenswerten Grafikstil überzeugt das Game dabei vor allem mit seinen kreativen Levels, seinen Jump’n’Run-Passagen und vor allem seiner schlichtweg angenehmen Atmosphäre, die gleich gute Stimmung verbreitet. Im Koop mit einem Mitspieler macht das Erkunden der Abschnitte besonders viel Spaß.

Slime Rancher (PS4)

In „Slime Rancher“ durchstreift ihr in der Ego-Perspektive eine offene Spielwelt. Dabei schlüpft ihr in die Haut von Beatrix LeBeau, einer aufstrebenden jungen Rancherin. Auf sie beziehungsweise euch warten dabei jeden Tag neue Herausforderungen. Ihr müsst in die Wildnis hinausziehen, um Slimes zu sammeln und aufzuziehen, Feldfrüchte anbauen und kostbare Ressourcen ernten.

Insgesamt erhaltet ihr hiermit ein durch und durch charmantes, gutgemachtes Adventure-Spiel, das euch sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Gut, auf eine ausgefeilte und aufregende Geschichte müsst ihr hier leider verzichten, doch wenn ihr ein etwas entspanntes Spielerlebnis möchtet, dann ist das hier genau der richtige Titel.

Spyro Reignited Trilogy (PS4)

Bevor sie einem kleinen Lombax oder auch Spider-Man virtuelles Leben einhauchten, bezauberten Insomniac Games zu PlayStation 1-Zeiten mit den Abenteuern eines lila Drachen. Dessen drei erste Abenteuer bekamen vor drei Jahren eine technisch und spielerisch überarbeitete Neuauflage spendiert, die „Spyro Reignited Trilogy“.

Die drei Spiele haben dabei nichts von ihrem damaligen Charme eingebüßt und garantieren noch immer ausgezeichnete Jump’n’Run-Unterhaltung. Die Steuerung geht hervorragend von der Hand und wurde, genauso wie die Grafik und Animationen der Originale, mit viel Sorgfalt und Liebe fürs Detail überarbeitet. Es ist nie zu spät, dem kleinen Spyro und seinen Freunden auf eine spannende Reise zu folgen.

Weitere Meldungen zu PS4, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren