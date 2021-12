It Takes Two: Videospiele sind in erster Linie Kunst und erst dann ein Geschäft, so Josef Fares

It Takes Two:

In einem Interview sprach nun auch Josef Fares, der kreative Kopf hinter dem Coop-Hit "It Takes Two", über das aktuell heiß diskutierte Thema NFTs. Eigenen Angaben zufolge wird Fares bei seinen zukünftigen Projekten auf Ansätze wie die NFTs verzichten, da er der Meinung ist, dass Videospiele in erster Linie Kunst und erst dann ein Geschäft sein sollten.