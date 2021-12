Digital Foundry: Die grafisch besten Spiele des Jahres gekürt – Ratchet & Clank und mehr

In einem ausführlichen Video-Special kürten die Redakteure von Digital Foundry die grafisch eindrucksvollsten Spiele des Jahres. Mit von der Partie sind gleich mehrere PlayStation 5-Exklusiv-Titel wie "Ratchet & Clank: Rift Apart" oder Housemarques "Returnal".

Zum Ende des ereignisreichen Videospieljahres ist es für viele an der Zeit, noch einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken und die besten Spiele Revue passieren zu lassen.

Die Redakteure von Digital Foundry beschäftigten sich in einem Jahresrückblick mit den technisch eindrucksvollsten Titeln des Videospieljahres 2021 und kürten die ihrer Meinung nach grafisch besten Spiele der letzten zwölf Monate. Den Platz an der Spitze sicherte sich dabei Insomniac Games‘ Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“, der vor allem mit seiner liebevoll gestalteten Spielwelt und den zahlreichen imposanten Grafikeffekten punktete.

Zum Thema: PS5 CFI-1102A: Wirkt sich der kleinere Kühlkörper auf den Betrieb aus? Das sagt Digital Foundry

Mit Housemarques Action-Titel „Returnal“ befindet sich ein weiterer Titel in den Top 3, der exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde. Zu den weiteren Titeln, die laut Digital Foundry zu den grafisch besten Spielen des Jahres zählen, gehören „Lego Builders Journey“, „Forza Horizon 5“ und die PlayStation 5- beziehungsweise Xbox Series X-Umsetzungen von „Metro Exodus“.

Anbei die Übersicht über die gekürten Titel sowie das umfangreiche Video-Special, in dem die Redakteure von Digital Foundry ausführlich auf die Technik der genannten Titel eingehen.

Digital Foundry: Die grafisch besten Spiele des Jahres

1. Ratchet and Clank: Rift Apart

2. Lego Builders Journey

3. Returnal

4. Forza Horizon 5

5. Metro Exodus Enhanced Edition

6. Guardians of the Galaxy

7. Deathloop

8. Metroid Dread

9. The Ascent

10. Resident Evil Village

11. Kena: Bridge of Spirits

