Kojima Productions: 2 Projekte in Entwicklung – ein „großer Titel“ und „etwas Neues“

Bei Kojima Productions wird momentan fleißig an zwei neuen Projekten gewerkelt. Das verriet der Studio-Gründer in einem Famitsu-Interview.

In einem Gespräch mit dem japanischen Videospielmagazin Famitsu sprach Hideo Kojima über seine zukünftigen Projekte. Dabei gab er bekannt, dass Kojima Productions momentan zwei Projekte in der Pipeline hat. Das Erste davon bezeichnete die Entwickler-Legende als „großen Titel“, während das zweite etwas „Neues, Herausforderndes“ sei.

Norman Reedus wohl an einem Projekt beteiligt

Worum es sich hierbei genau handelt, will Kojima natürlich nicht verraten. Möglicherweise steckt hinter dem erstgenannten Projekt eine Fortsetzung zu „Death Stranding“. Beim zweiten Projekt hingegen könnte es sich um einen Kinofilm oder eine TV-Serie handeln. Schließlich wurde erst im vergangenen Monat eine Abteilung für Film, Fernsehen und Musik gegründet. Zudem deutet ein Set-Foto auf eine Beteiligung von Norman Reedus hin, der im ungewöhnlichen Action-Adventure die Hauptrolle übernahm.

Was könnten wir sonst noch erwarten? Im September teilte Kojima seinen Gedankengang, ein sich in Echtzeit veränderndes Spiel kreieren zu wollen. Dabei soll das Spielerlebnis vom Wohnort und der Perspektive des Spielers beeinflusst werden. Dieses Vorhaben könnte der 58-jährige Japaner in einem der beiden Projekte verwirklichen.

Zuletzt brachte das japanische Entwicklerstudio einen Director’s Cut von „Death Stranding“ für PS5 heraus. Neben technischen Verbesserungen werden die konsolenspezifischen Funktionen unterstützt und neue Inhalte geboten. Zum Beispiel sind neue Missionen und Waffen sowie ein besonders anspruchsvoller Modus verfügbar. Aktuell kann der Titel zu einem Preis von 49,79 Euro im PlayStation Store gekauft werden.

