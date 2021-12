Project Re Fantasy?: Atlus plant den Release eines „großen Titels“ im nächsten Jahr

Nachdem der japanische Publisher Atlus im vergangenen Monat das Rollenspiel „Shin Megami Tensei 5“ für die Switch veröffentlichte, blickte das Unternehmen in einem aktuellen Statement ein wenig in die Zukunft.

Wie Produktmanager Shinjiro Takada im Gespräch mit der Famitsu verlauten ließ, verfolgt Atlus für 2022 große Pläne und möchte im Laufe des nächsten Jahres einen wichtigen Titel veröffentlichen. „Ich habe ‚Herausforderung‘ als Schlüsselwort für 2022 gewählt, in der Hoffnung, ein Spiel zu veröffentlichen, das zu einer Säule für Atlus wird“, so Takada „Wir alle bei Atlus arbeiten hart daran, dieses Spiel so zu entwickeln, dass es für alle interessant und zufriedenstellend ist, also freuen Sie sich bitte darauf.“

Bezieht sich Takada auf Project Re Fantasy?

Da Takada nicht näher ins Detail gehen wollte, bleibt abzuwarten, worauf sich Atlus‘ Produktmanager im Detail bezog. Spekuliert wird, dass Takada die neue Strategie-Rollenspiel-Marke „Project Re Fantasy“ angesprochen haben könnte, die unter der Aufsicht des „Persona 5“-Directors Katsura Hashino entsteht und bereits im Jahr 2017 erstmals erwähnt wurde.

Wie es der Arbeitstitel bereits andeutet, wird es sich bei „Project Re Fantasy“ um ein Fantasy-Rollenspiel handeln, mit dem die Entwickler rund um Katsura Hashino einen Neuanfang abseits etablierter Marken wie „Persona“ oder „Shin Megami Tensei“ wagen möchten. Weitere Details zu „Projekt Re Fantasy“ wurden bisher allerdings nicht genannt.

Möglicherweise folgen diese in den nächsten Monaten.

