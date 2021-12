PS Plus Januar 2022: PS5-Features von Deep Rock Galactic beschrieben

„Deep Rock Galactic“ gehört zu den Spielen, die PS Plus-User im Januar 2022 ohne Zusatzkosten in ihre Sammlung packen können. Bereitgestellt wird der Titel unter anderem für die PS5. Doch welche besonderen Features können die Spieler auf dieser Plattform erwarten? Darauf gibt es inzwischen eine Antwort.

Der Koop-Shooter hat im Vergleich zu den derzeit erhältlichen PC- und Xbox-Versionen einige zusätzliche Funktionen. Für die PS5 wurde bestätigt, dass das DualSense-Touchpad zur Steuerung des Geländescanners verwendet werden kann. Die eingebauten Lautsprecher des Gamepads werden den Spielern wiederum Befehle von Mission Control zurufen. Auch wenn die PS5-Version von „Deep Rock Galactic“ eher im Mittelpunkt zu stehen scheint, wird das Spiel aber auch für die PS4 verfügbar gemacht.

Nach einem mittlerweile bestätigten Leak wurde gestern in den Abendstunden offiziell bestätigt, dass „Deep Rock Galactic“ zusammen mit „DIRT 5“ und „Persona 5 Strikers“ in das neue PS Plus-Angebot aufgenommen wird. Alle drei Spiele werden am 4. Januar 2022 ohne Zusatzkosten über PlayStation Plus zum Download bereitgestellt. Wie gewohnt benötigt ihr ein aktives PS Plus-Abonnement, um sie in die Collection packen zu können.

In „Deep Rock Galactic“ warten vier verschiedene Klassen von Zwergenbergleuten auf euch. Sie arbeiten auf dem unwirtlichen, aber lukrativen Planeten Hoxxes IV. Als Bohrer, Späher, Ingenieur oder Schütze müsst ihr euch durch das komplexe Gelände der unterirdischen Höhlen bewegen, wertvolle Mineralien vom Planeten abbauen, Alien-Eier stehlen und Feinde abwehren, um mit eurer Horde zu entkommen. Es gibt etliche Missionen, Biome und Herausforderungen, die mit Updates regelmäßig erweitert werden.

Die PS5- und PS4-Versionen von „Deep Rock Galactic“ sollen ihrem PC-Pendant in Bezug auf Inhalte und Updates in nichts nachstehen. PlayStation-Spieler werden Zugang zur ersten Saison des Spiels haben, die einen neuen Modus sowie einen Battle Pass enthält. Nachfolgend seht ihr ein aktuelles Video zu „Deep Rock Galactic“:

