Tomb Raider – Definitive Survivor Trilogy: Kostenlos im Epic Games Store erhältlich

Ihr spielt unter anderem auf dem PC und seid dem „Tomb Raider“-Franchise nicht abgeneigt? Dann solltet ihr in den nächsten Tagen einen Blick in den Epic Games Store werfen. Bis zum sechsten Januar habt ihr Zeit, um euch alle drei Ableger der „Definitive Survivor Trilogy“ kostenlos herunterzuladen.

Es handelt sich dabei um das „Tomb Raider“-Reboot, „Rise of the Tomb Raider“ und „Shadow of the Tomb Raider“:

Tomb Raider

Erschienen am 5. März 2013

Metascore: 86 Punkte (PC-Version)

User-Score: 8,4 Punkte

Preis auf Amazon: 19,80 Euro (PS4-Version)

Rise of the Tomb Raider

Erschienen im Jahr 2015 (Xbox) und 2016 (PC und PS4)

Metascore: 88 Punkte (PC-Version)

User-Score: 7.9 Punkte

Preis auf Amazon: 23,64 Euro (PS4-Version)

Shadow of the Tomb Raider

Erschienen am 14. September 2018

Metascore: 77 Punkte

User-Score: 6.9 Punkte

Preis auf Amazon: 18,70 Euro (PS4-Version)

PlayStation-Spieler können damit rund 60 Euro sparen, wenn sie das Gratis-Angebot von Epic Games in Anspruch nehmen. Das nächste Geschenk befindet sich übrigens schon in Aussicht: Zwischen dem sechsten und dem 13. Januar haben die Store-Nutzer die Gelegenheit, sich das Roguelike-Spiel „Gods Will Fall“ herunterzuladen. Im bisherigen Monat zeigte sich Epic Games bereits großzügig und verschenkte Spieleperlen wie „Control“ oder „Shenmue 3“.

Related Posts

In diesem Jahr feierte die „Tomb Raider“-Marke ihr 25-jähriges Bestehen. Bis ein neuer Ableger auf den Markt kommt, werden sich die Fans aber noch einige Zeit gedulden müssen. Das zuständige Entwicklerstudio Crystal Dynamics kündigte bisher noch keine Fortsetzung an und erwähnte stattdessen eine kreative Herausforderung. Jedenfalls soll mit dem nächsten Teil die Original- und die Reboot-Trilogie miteinander verbunden werden.

Weitere Meldungen zu Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren