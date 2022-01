Ghost of a Tale 2: Sequel-Release in diesem Jahr? Entwickler streut Hinweis

Das Action-RPG „Ghost of a Tale“ könnte eine Fortsetzung bekommen, sofern die Andeutungen des Spielentwicklers auf der offiziellen Twitter-Seite richtig gedeutet werden. Dort heißt es kurz und knapp, dass „Ghost of a Tale“-Fans 2022 einige „mausige Dinge“ erwarten können.

Gleichzeitig wurde ein Bild veröffentlicht, dass sehr an das erinnert, was Spieler des ersten Teils erleben konnten:

Oh boy do we have mousy things in store for #GhostOfATale fans in 2022… 🐭 https://t.co/mejXQHfTo1 — Seith (@SeithCG) December 31, 2021

Das ursprüngliche „Ghost of a Tale“ erschien 2018 zunächst für den PC. 2019 folgte die Konsolen-Edition. Während der Entwicklung ließ sich der hauptverantwortliche Entwickler offenbar von „Zelda“, „Fable“ und der „Redwall“-Reihe von Brian Jacques inspirieren.

Sehr positiv aufgenommen

Und die Reaktionen zeigen, dass eine Fortsetzung durchaus das Potential hat, erfolgreich zu werden: Derzeit kommt „Ghost of a Tale“ auf Steam auf eine „sehr positive“ Bewertung von über 3000 Rezensionen. Besonders bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass der Titel zu 90 Prozent von einem einzigen Entwickler namens Lionel ‚Seith‘ Gallat entwickelt wurde.

Auch die Wertungen auf Metacritic sind vergleichbar. Der Metascore der PC-Fassung liegt bei 75, basierend auf 25 Reviews. Der User-Score pendelte sich bei 8.2 ein. Im Fall der PS4-Fassung sind es einund ein User-Score von 7.3.

Was genau mit dem Tweet angedeutet werden soll, ist bis zur offiziellen Ankündigung offen. Es könnte lediglich ein Remaster sein. Doch nach vier Jahren dürften viele Fans von weniger als einer Fortsetzung durchaus enttäuscht sein.

Diese Meldungen könnten euch ebenfalls interessieren:

In „Ghost of a Tale“ begleitet ihr die Bardenmaus Tilo auf ihrer gefährlichen Mission, den Verliesen von Burg Dieruin zu entfliehen und das Schicksal ihrer wahren Liebe aufzudecken. Das Abenteuer spielt in einer Mittelalterwelt, in der Ratten an der Macht sind. „Es spinnt eine epische und doch vertraute Geschichte, und kombiniert Elemente von klassischen Adventures, Action-RPGs und Erkundung mit einem hochqualitativen, fesselnden Grafikstil“, so die Macher.

Weitere Meldungen zu Ghost of a Tale 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren