Hideo Kojima: Pläne für 2022 umfassen Video, Radio und „ein radikales Projekt“

Hideo Kojima, der für „Death Stranding“ verantwortliche Director, hat seine Pläne für 2022 verraten. Dazu gehören ein „radikales“ neues Projekt und Experimente mit Video und Radio.

Der ebenfalls für „Metal Gear“ verantwortliche Schöpfer schrieb auf Twitter zunächst: „Obwohl 2021 ein sehr schwieriges Jahr für uns war, haben wir es geschafft, die Veröffentlichung von [Death Stranding Director’s Cut] für die PS5 sicher zu meistern, sogar in dieser COVID-Situation, während wir uns feierlich vorbereiteten und mit neuen Titeln experimentierten.“

Kojima fügte in einem weiteren Post hinzu: „Dieses Jahr werde ich ernsthaft mit einer neuen Arbeit beginnen und mit einem radikalen Projekt die nächste Stufe des Experimentierens erreichen. Ich hoffe auch, dass ich das Videoteam in Gang bringen kann. Und vielleicht fange ich auch an, so etwas wie ein Radioprojekt zu machen?“

This year, I’m going to start a new work in earnest, and move to the next level of experimentation with a radical project. I’m also hoping to get the video team going. And I may start doing something like a radio project? pic.twitter.com/j0norcJ23a

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 2, 2022