PlayStation Now: Mortal Kombat 11 und mehr – Die Januar-Spiele in der Übersicht

Am morgigen Dienstag werden sechs weitere Spiele in das Angebot von PlayStation Now aufgenommen. Das gab Sony Interactive Entertainment am frühen Abend auf dem offiziellen PlayStation-Blog bekannt. Die einzelnen Titel stellen wir euch im Folgenden genauer vor.

Der prominenteste Titel ist zweifellos „Mortal Kombat 11“. Wer auf hitzige Prügelgefechte steht, ist mit dem elften Ableger der Kampfspielreihe bestens bedient.

Das Fighting-Genre ist nichts für euch? Dann seid ihr vielleicht bei „Final Fantasy XII: The Zodiac Age“ an der richtigen Adresse. Damit erhaltet ihr eine überarbeitete Fassung des 2006 veröffentlichten PS2-Rollenspiels. Falls euch auch das RPG-Genre nicht so richtig anspricht, könnt ihr es mit der Weltraumsimulation „Kerbal Space Program: Enhanced Edition“, dem Survival-Titel „Unturned“ oder dem Roguelike-Platformer „Fury Unleashed“ versuchen.

Mortal Kombat 11

Am 23. April 2019 erschienen

Metascore: 82 Punkte

User-Score: 3,7 Punkte

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Am 12. Juli 2016 erschienen

Metascore: 64 Punkte

User-Score: 5,7 Punkte

Regulärer Preis: 9,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Im Juli 2017 erschienen

Metascore: 86 Punkte

User-Score: 8,4 Punkte

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Unturned

Am 12. November 2020 erschienen

Metascore: Nicht vorhanden

User-Score: Nicht vorhanden

Regulärer Preis: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Fury Unleashed

Am 8. Mai 2020 erschienen

Metascore: 78 Punkte

User-Score: 6,6 Punkte

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Über die Spiele des vergangenen Monats könnt ihr euch hier informieren:

Wenn ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Sonys Streaming-Service abschließt, dürft ihr auf einen Katalog bestehend aus mehreren hundert PlayStation Spielen zugreifen. Dafür müsst ihr 9,99 Euro im Monat zahlen. Wenn ihr euch für eine Jahresmitgliedschaft (59,99 Euro) entscheidet, könnt ihr euch die Hälfte der monatlichen Kosten sparen. Falls ihr euch nicht so lange binden möchtet, wäre die dreimonatige Variante vielleicht eine Option: Hier bezahlt ihr für drei Monate einen Betrag von 24,99 Euro.

