PSVR 2.0: Massenproduktion des PS5-Headsets steht offenbar bevor

Entgegen einiger Befürchtungen wurde aus Virtual Reality kein kurzlebiger Trend. Auch mehrere Jahre nach dem Launch populärer VR-Headsets wie Oculus Rift und HTC Vive sind Entwickler bestrebt, neue Erfahrungen zu erschaffen und die Hardware voranzutreiben.

Nachdem sich Sony mit dem 2016 veröffentlichten PlayStation VR recht schnell zum Marktführer aufschwingen konnte, brachten andere Unternehmen mehrere neue Modelle auf den Markt. Beispielsweise feiert Oculus mit derordentliche Erfolge.

Doch auch bei Sony blieb die Entwicklung nicht stehen. Nachdem das Unternehmen Ende 2020 die PS5 auf den Markt brachte, bereitet Sony die Veröffentlichung eines PSVR-Nachfolgers vor. Wann das neue Headset erscheinen soll, gaben die Japaner bisher nicht preis.

Während die offizielle Ankündigung noch aussteht, scheint der Launch von PlayStation VR 2.0 – oder wie das Headset auch immer heißen mag – in diesem Jahr zu erfolgen. Berichten aus China zufolge soll die VR-Brille in Kürze in die Massenproduktion starten.

Davon möchte Brad Lynch, ein bekannter Hardware-Analyst, erfahren haben. Er berichtet unter Berufung auf einen chinesischen Analysten, der in den sozialen Medien unter dem Namen 黑毛警长008 bekannt ist, dass die Massenproduktion von PSVR 2.0 schon bald beim Unternehmen Goertek in China starten wird. Gleiches soll für die Mixed-Reality-Brille Meta Cambria gelten.

Goertek, Chinese manufacturer, will be in charge of mass producing Meta Cambria and PS VR 2 (soon!)

Goertek sold off Pico to Bytedance earlier this year, but signed a deal to continue producing Pico headsets

Also expected to supply components for Apple AR/VR HMD

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) January 1, 2022