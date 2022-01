Call of Duty Vanguard: Neues Update kommt demnächst – erste Änderungen bekannt

In nächster Zeit wird Sledgehammer Games ein neues Update für "Call of Duty: Vanguard" herausbringen. Die ersten vier Änderungen gab der Entwickler über Twitter bekannt.

Sledgehammer Games meldet sich aus der Feiertagspause zurück. Die ersten Tage des neuen Jahres werden genutzt, um am nächsten Update für „Call of Duty: Vanguard“ zu arbeiten. Zusätzlich zu dieser Nachricht gab das Entwicklerstudio über Twitter die vier ersten Änderungen bekannt.

Diese vier Änderungen kommen

Anpassungen, die beim Abschluss der Panzerfaust-Herausforderungen helfen.

Perk-Anpassungen, um Feuerattacken besser zu kontern.

Balance-Anpassungen bei den Waffen – Scharfschützengewehre werden gebufft (=gestärkt), Schrotflinten generft (abgeschwächt).

Die Laufzeit der Killstreak „Mörserfeuer“ wird verkürzt.

In einem weiteren Tweet bedankt sich Sledgehammer für die Geduld der Spieler und dass ab sofort wieder regelmäßigere Updates zu erwarten sind. Weitere Details werden im Laufe dieser Woche verkündet. Wie gewohnt werden wir euch auch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Related Posts

„Call of Duty: Vanguard“ wurde am fünften November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Im Dezember erfolgte die Verknüpfung mit „Call of Duty: Warzone“, wodurch sämtliche Waffen und weitere Inhalte des WW2-Shooters in den kostenlosen Battle Royale-Ableger implementiert wurden. Das Highlight der Zusammenführung war jedoch das neue Schlachtfeld „Caldera„, das im Pazifik angesiedelt ist.

Bezüglich des nächsten „Call of Duty“-Ableger sickern aktuell immer mehr Infos durch. So soll sich die vermutete Fortsetzung zum „Modern Warfare“-Reboot um lateinamerikanische Drogenkartelle drehen und einen PvPvE-Modus enthalten. Auch von einem „Angreifer vs. Verteidiger„-Modus ist aktuell die Rede.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Vanguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren