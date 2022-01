Cyberpunk 2077: CD Projekt reagiert auf Soft-Relaunch-Gerücht

Gestern geisterte das Gerücht durch das Internet, dass für „Cyberpunk 2077“ ein Soft-Relaunch geplant ist. Im Gerücht hieß es, dass der Titel mit dem Update 1.5 unter der Bezeichnung „Cyberpunk 2077: Samurai Edition“ eine Wiedergeburt erleben wird. Zugleich war von zahlreichen Verbesserungen und neuen Features die Rede.

Neu eingeführt werden sollten mit dem Patch Friseure, eine Werkstatt, eine verbesserte KI, ein Rebalancing des Beutesystems und ein neues User-Interface. Ebenfalls war davon die Rede, dass mit dem Relaunch von „Cyberpunk 2077“ die versprochenen Gratis-Download-Inhalte in das Spiel gebracht werden. Sie sollen sich unter anderem aus vier neuen Waffen, New Game Plus und einer Wohnungsanpassung zusammensetzen.

CD Projekt winkt ab

Schon gestern war recht schnell klar, dass das Gerücht zur „Cyberpunk 2077: Samurai Edition“ mit äußerster Vorsicht genossen werden muss. Einerseits klingen mehrere der genannten Informationen schlichtweg erfunden. Und auf der anderen Seite ließ die Quelle aufhorchen. Es war ein anonymer Informant auf 4Chan. Das Board ist für Fake-Leaks bekannt.

Für die letzten Zweifler meldete sich inzwischen Radek Grabowski zu Wort. Er ist bei CD Projekt als Global PR Director tätig und reagierte auf eine Verlinkung zum Gerücht wie folgt: „Diese Sache passt nicht zusammen. Tut mir leid.“ Auch zu persönlichen Kontaktaufnahmen mit Redaktionen soll es gekommen sein.

Auf Reddit und Co waren sich die Spieler recht schnell sicher, dass es sich beim „Leak“ eher um einen Fan-Wunsch als um reale Informationen handelt. Dennoch schaffte es die Meldung im Laufe des gestrigen Montags in etliche Publikationen.

Bei CD Projekt dürfte man bestrebt sein, „Cyberpunk 2077“ schnell wieder zu vergessen. Denn der einst makellose Ruf des Unternehmens wurde mit dem Titel weitgehend ruiniert. Nach mehreren Verzögerungen wurde „Cyberpunk 2077“ im Dezember 2020 mit einer Reihe von technischen Problemen veröffentlicht. Wenig später wurde der Titel aus dem PlayStation Store genommen und die Spieler konnten Rückerstattungen in Anspruch nehmen. Der Börsenwert von CD Projekt wurde im Zuge des Launch-Desasters mehr als halbiert.

