Death Stranding Director’s Cut: PC-Release steht offenbar bevor

Der "Death Stranding Director's Cut" wird offenbar den PC erreichen. In einer geleakten Pressemeldung zu Intels Arc Graphics taucht der Titel auf.

Im Fall von „Death Stranding“ kam es in den vergangenen Jahren zu mehreren Veröffentlichungen. 2019 eroberte der Titel von Kojima Productions die PS4, bevor im Folgejahr der PC-Launch erfolgte. 2021 wurde der „Death Stranding Director’s Cut“ nachgeschoben. Mit einigen Verbesserungen erschien er für die PS5.

Doch wie steht es um einen PC-Launch des Director’s Cut? Während die offizielle Ankündigung noch aussteht, sorgt eine geleakte Pressemitteilung für eine vorzeitige Bestätigung. So konnte Videocardz über eine anonyme Quelle die Pressemitteilung zur Ankündigung von Intels Arc Graphics auf der CES 2022 erhalten. Dieser lässt sich unter anderem entnehmen, dass der Hersteller bereits OEMs an Kunden ausliefert.

Death Stranding Director’s Cut mit aufgeführt

Offenbar wird es etwa 50 Designs für die Arc-GPU des Unternehmens geben, wobei ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo und andere ihre eigenen Lösungen anbieten werden. Nicht weniger interessant ist, dass Intel mit verschiedenen Entwicklern zusammenarbeiten wird, um die Xe Super Sampling (XeSS) Upscaling-Technologie zu implementieren. Und der „Death Stranding Director’s Cut“ ist laut der Pressemeldung einer dieser Titel, der die Technologie unterstützen wird.

Neil Rally, Präsident von 505 Games, sei begeistert von der Technologie: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Intel für die Death Stranding Director’s Cut Edition auf dem PC bekannt zu geben. Death Stranding ist bei PC-Spielern sehr beliebt und wir sind gespannt, wie Intels neue XeSS-Technologie das Spielerlebnis für den Director’s Cut verbessern wird“, heißt es in der geleakten Pressemeldung.

Unterstützung für XeSS wird es auch von anderen Spieleentwicklern und Publishern wie Techland („Dying Light 2“), Ubisoft, Codemasters, PUBG Studios, IO Interactive („Hitman“, „Project 007“), IllFonic („Friday the 13th: The Game“, „Predator: Hunting Grounds“), EXOR Studios („The Riftbreaker“), Deep Silver Fishlabs („Chorus“), Hashbane („Instinction“), Massive Work Studio („Dolmen“) und Wonder People („Super People“) geben.

Zu beachten ist: Spieler benötigen keinen Intel Arc-Grafikprozessor, um XeSS zu nutzen, da die Technologie herstellerübergreifend verfügbar sein wird. Mehr zu „Death Stranding“ erfahrt ihr wiederum in unserer Themen-Übersicht.

