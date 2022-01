Square Enix: NFT- und Blockchain-Statement lässt Aktienkurs steigen

Vor etlichen Jahren gab es viel Gegenwehr, als die Publisher dazu übergingen, Spiele nicht nur auf Disk anzubieten, sondern auch digital. Mittlerweile ist die Bereitstellung von Games in den Digital-Stores der Konsolenhersteller ein akzeptierter Standard und viele Kunden favorisieren die recht unkomplizierten Downloads sogar.

Im Jahr 2022 gibt es einen neuen Aufreger: So gehen mehrere Publisher dazu über, Blockchain- und NFT-Spiele zu entwickeln. Ubisoft musste im vergangenen Jahr mit einer entsprechenden Ankündigung reichlich Kritik einstecken. Doch auch Square Enix gab wenig später einschlägige Pläne bekannt. Und während viele Spieler skeptisch sind, scheinen die Anleger große Geschäfte zu erwarten.

NFT-Statement lässt Aktienkurs steigen

Die öffentliche Befürwortung von Blockchain- und NFT-Spielen durch Square Enix-Präsident Yosuke Matsuda ließ den Aktienkurs des Unternehmens am Dienstag in die Höhe schnellen. Laut Bloomberg (via VGC) löste der Brief am ersten Handelstag nach der Veröffentlichung in Tokio einen achtprozentigen Anstieg des Aktienkurses von Square Enix aus. Es sei der größte Anstieg an einem Tag seit letztem August.

betonte der Square Enix-Präsident, dass er glaubt, dass Blockchain-Spiele „das Potenzial haben, ein sich selbst tragendes Spielwachstum zu ermöglichen“, indem sie ein „Play to earn“-Konzept vorantreiben. Die Möglichkeit für Nutzer, mit ihren digitalen Kreationen in Spielen Geld zu verdienen, könnte nutzergenerierte Inhalte wiederbeleben, so der Präsident.

„Mir ist klar, dass einige Leute, die ’spielen, um Spaß zu haben‘ und die derzeit die Mehrheit der Spieler ausmachen, ihre Vorbehalte gegenüber diesen neuen Trends geäußert haben, und das ist auch verständlich“, schrieb er weiter. „Ich glaube jedoch, dass es eine gewisse Anzahl von Leuten geben wird, deren Motivation darin besteht, ‚zu spielen, um etwas beizutragen‘, womit ich meine, dass sie helfen, das Spiel spannender zu machen.“

NFTs sind einzigartige, nicht ersetzbare Dateneinheiten, die auf einer Blockchain (einer Art digitalem Hauptbuch) gespeichert sind und es den Nutzern ermöglichen, digitale Items wie Spielgegenstände oder Kunstwerke zu besitzen, zu kaufen und zu verkaufen. Viele Spieleunternehmen wie Ubisoft haben damit begonnen, digitale Gegenstände als NFTs zu verkaufen, obwohl dies aufgrund des hohen CO2-Fußabdrucks des Formats nach wie vor kritisiert wird.

