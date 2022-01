Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im Januar 2022

Auch im Januar 2022 soll der Xbox Game Pass nicht vernachlässigt werden. Mehrere Spiele wurden bereits freigeschaltet. Mehr soll in den kommenden Wochen folgen.

Xbox Game Pass-Abonnenten können sich im Januar auf reichlich Neuzugang einstellen. Verfügbar sind bereits vier neue Spiele, darunter das Kunst-Puzzlespiel „Gorogoa“. Hinzu gesellen sich das Abenteuer „Olija“ und das Side-Scrolling-Rätselspiel „The Pedestrian“. Alle genannten Spiele sind für Konsole, PC und die Cloud erhältlich.

Im Laufe dieser Woche geht es dann weiter. „Embr“ bietet ab dem 6. Januar 2022 kooperativen Feuerlöschspaß. Am selben Tag wird die „Mass Effect: Legendary Edition“ freigeschaltet. Damit erwartet euch die gesamte Weltraum-Trilogie samt DLC, aufgehübscht in 4K. Und als ob das nicht schon genug Weltraumspaß wäre, erscheint am selben Tag das stellare „Outer Wilds“.

In der kommenden Woche folgt die Jump’n’Run-Fortsetzung „Spelunky 2“ für Konsole und PC – und zwar am selben Tag wie der Koop-Shooter „The Anacrusis“ vom ehemaligen „Portal“-Autor Chet Faliszek. Und damit ist das Angebot für die erste Januarhälfte komplett.

Neue Spiele im Januar 2022

Verfügbar – Gears 5 Game of the Year Edition (Konsole, PC und Cloud)

Verfügbar – Gorogoa (Cloud, Konsole und PC)

Verfügbar – Olija (Cloud, Konsole und PC)

Verfügbar – The Pedestrian (Cloud, Konsole und PC)

6. Januar – Embr (Cloud, Konsole und PC)

6. Januar – Mass Effect Legendary Edition (Konsole und PC)

6. Januar – Outer Wilds (Cloud, Konsole und PC)

13. Januar – Spelunky 2 (Konsole und PC)

13. Januar – The Anacrusis (Game Preview) (Konsole und PC)

Ebenfalls für Januar 2022 bestätigt wurden:

20. Januar – Pupperazzi

20. Januar – Windjammers 2

Natürlich müssen einmal mehr einige Spiele weichen. So trifft es diesmal unter anderem „Desperados 3“, „Ghost of a Tale“ und „Kingdom Hearts 3“. Nachfolgend die komplette Übersicht:

Abgänge am 15. Januar 2022

Desperados 3 (Cloud, Konsole und PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts 3 (Konsole)

Mount & Blade: Warband (Cloud, Konsole und PC)

Pandemic (Konsole und PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Der Xbox Game Pass ist ein Abonnementdienst von Microsoft, der euch auf den Xbox-Konsolen, dem PC und via Cloud ausgesuchte Spiele im Pauschlangebot spielen lässt. Dafür zahlt ihr eine monatliche Gebühr und dürft zusätzliche Inhalte wahlweise separat erwerben. Kaufen könnt ihr die Mitgliedschaft unter anderem bei Amazon.

