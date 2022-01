Elden Ring: Gameplay-Videos zeigen die Erkundung von Stormveil Castle

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release wurden frische Gameplay-Videos zum kommenden From Software-Rollenspiel "Elden Ring" in Umlauf gebracht. Zu sehen ist dieses Mal die Erkundung des imposanten Stormveil Castle.

Mit „Elden Ring“ erscheint in wenigen Wochen das neueste Rollenspiel des japanischen Entwicklerstudios From Software für die Konsolen sowie den PC.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release wurden weitere Gameplay-Videos zu „Elden Ring“ in Umlauf gebracht, die uns einen ausführlichen Blick auf das Fantasy-Abenteuer ermöglichen. Zu sehen ist dabei die Erkundung des eindrucksvollen Stormveil Castle. Die besagten Gameplay-Videos haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Erkundet eine offene Fantasy-Welt

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und euch eine offene Fantasy-Welt bieten, die nur darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Eigenen Angaben zufolge verfolgten die Entwickler von From Software bei den Arbeiten an „Elden Ring“ das Ziel, eine Welt zu erschaffen, die die Spieler zur Erkundung motiviert und sie gleichzeitig immer wieder mit Überraschungen konfrontiert.

„Und natürlich wollten wir in dieser brandneuen riesigen Welt, die wir geschaffen haben, diesem Spaß und der Freiheit der Spieler mehr als alles andere Vorrang geben. Damit einher gehen viele Charaktere, viele Ereignisse, die Sie integrieren möchten, ohne dass sich die Elemente gegenseitig auf die Zehen treten. Sie möchten, dass sich alles miteinander vermischt und sich gut mit dem Spieler verbindet. […] Und Sie möchten, dass es zum Voranschreiten und Erkunden motiviert“, führte Game-Director Hidetaka Miyazaki diesbezüglich aus.

