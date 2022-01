Far Cry 6: Pagan Min-DLC hat einen Termin

Besitzer von "Far Cry 6" können in Kürze den nächsten Season-Pass-DLC herunterladen. Er lässt euch in die Gedankenwelt von Pagan Min eintauchen und steht ab der kommenden Woche zum Download bereit.

Ubisoft hat in den Abendstunden mitgeteilt, dass „Pagan: Kontrolle“ in der kommenden Woche als DLC für „Far Cry 6“ veröffentlicht wird. Der Launch soll am 11. Januar 2022 für PS5, PS4, PC, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S erfolgen. Der Publisher weist darauf hin, dass das Basisspiel „Far Cry 6“ benötigt wird, zum die Zusatzinhalte der Erweiterung spielen zu können.

Schlüpft in die Rolle des Far Cry 4-Bösewichts

Als Spieler schlüpft ihr im DLC in die Rolle von Pagan Min, dem Bösewicht aus „Far Cry 4“. In einem laut Hersteller „Rougelite-inspirierten Erlebnis“ werdet ihr in die Tiefen der gestörten Psyche des Schurken versetzt.

„Pagan: Kontrolle vermischt intensive Action und Erzählung. Dies bietet Spielenden die einzigartige Möglichkeit, Pagans Psyche zu erforschen, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren und gegen bekannte Gesichter anzutreten, während er darum kämpft, seinem Teufelskreis von Schuld und Reue zu entkommen“, so Ubisoft in der heutigen Pressemeldung.

Und mit dem zweiten DLC ist nicht Schluss: „Joseph: Kollaps“, der dritte und letzte DLC, wird später in diesem Jahr erscheinen und euch die Möglichkeit bieten, in die Gedankenwelt des Schurken von „Far Cry 5“ einzutauchen.

„Far Cry 6“ bekommt ihr im PlayStation Store momentan zum Sparpreis. Dank des Januar-Sales, der noch bis zum Wochenende läuft, könnt ihr den Titel für 41,99 statt 69,99 Euro erwerben und sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 in Angriff nehmen.

„Far Cry 6“ ist für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Weitere Meldungen zum Ubisoft-Spiel findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

