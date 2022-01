Ghost of Tsushima: Sony nennt die aktuellen Verkaufszahlen

Im Sommer 2020 erschien wenige Monate vor der Markteinführung der PlayStation 5 mit „Ghost of Tsushima“ einer der letzten großen PlayStation 4-Titel und das Open-World-Abenteuer aus dem Hause Sucker Punch konnte sich schnell zu einem absoluten Fanliebling aufspielen. Nun hat Sony Interactive Entertainment die aktuellsten Verkaufszahlen genannt.

Ein voller Erfolg

Demnach konnte „Ghost of Tsushima“ inzwischen mehr als acht Millionen Einheiten absetzen. Dies ist noch einmal ein deutliches Plus, nachdem man im November 2020 noch bei einer Marke von fünf Millionen Einheiten stand. Dementsprechend haben die „Director’s Cut“-Version, die im letzten Jahr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlicht wurde, sowie die „Iki Island“-Erweiterung die Verkaufszahlen noch einmal vorangetrieben.

Allerdings hat Sony Interactive Entertainment keine konkrete Aufschlüsselung der Verkaufszahlen bereitgestellt, sodass wir nicht nachvollziehen können, wie sich die verkauften Einheiten auf die jeweiligen Plattformen verteilen. Der Erfolg lässt zumindest darauf schließen, dass Sucker Punch in Zukunft noch weitere Abenteuer in diesem Stile entwickeln wird.

In „Ghost of Tsushima“ erleben die Spieler die Geschichte von Jin Sakai, einem Samurai, der Rache an den mongolischen Invasoren nehmen möchte, die seine Heimat in Schutt und Asche legen. Dabei sieht er auch einem moralischen Konflikt ins Auge, da er gegen die ungeschriebenen Gesetze der Samurai verstoßen muss, um seine Feinde in die Flucht zu schlagen.

Mehr zum Thema: Ghost of Tsushima Legends – Update 2.12 nimmt Verbesserungen und Balance-Anpassungen vor

Das Abenteuer konnte die Spieler vor allem auch mit seiner Optik und dem Artstyle überzeugen. So hat Sucker Punch nicht nur die japanische Kultur aus dem frühen Mittelalter eingefangen, sondern auch eine Präsentation im Stile eines klassischen Samuraifilms genutzt, um ein bis dato einzigartiges Abenteuer auf den Bildschirm zu zaubern.

Wie vor einiger Zeit bereits bestätigt wurde, haben bereits Arbeiten an einer Verfilmung von „Ghost of Tsushima“ begonnen. Allerdings befindet sich die Produktion noch in einem sehr frühen Stadium. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren