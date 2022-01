Hyrule Warriors – Zeit der Verheerung: Knackt die Marke von vier Millionen Verkäufen

In "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" kämpfen Link und die anderen Recken gegen eine Überzahl an Monstern.

Im März 2017 startete die Ära der Nintendo Switch mit dem Open-World Action-Adventure „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, das sich zu dem besten Spiel des Jahres aufspielen sollte. Daraufhin wurde im November 2020 in Kooperation mit Koei Tecmo und Omega Force das Actionspiel „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ veröffentlicht, das die Vorgeschichte zu dem Hauptteil erzählte.

Viel tut sich nicht mehr

Nun hat Koei Tecmo die Verkaufszahlen von eben diesem Abenteuer aktualisiert. Demnach konnte „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ mittlerweile die Marke von vier Millionen verkauften Einheiten brechen. Im April 2021 lagen die Verkaufszahlen noch bei 3,7 Millionen Einheiten. Somit scheint das Spiel allmählich das maximale Potential ausgeschöpft zu haben.

Die Geschichte rund um Link, Zelda und das Zeitalter der Verheerung ist hingegen noch nicht beendet. Im Laufe dieses Jahres soll ein offizieller Nachfolger zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ veröffentlicht werden. Wie bisherige Trailer verraten haben, werden die Helden dieses Mal in die Lüfte zurückkehren, da sich Teile Hyrules in die Wolken erheben und Ganondorfs alter Fluch auf das Land legt.

Allerdings ist noch nicht konkret bekannt, wann das neue Spiel für die Nintendo Switch veröffentlicht werden soll. Sobald entsprechende Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

