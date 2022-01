Morbius: Kommender Marvel-Blockbuster erneut verschoben

Der nächste Marvel-Blockbuster steht in Form von "Morbius" eigentlich schon in den Startlöchern. Nun wurde der Release der Comic-Verfilmung mit Jared Leto ("Suicide Squad") in der Hauptrolle jedoch einmal mehr verschoben.

Nachdem Mitte Dezember 2021 der von vielen Kinofans heiß erwartete Marvel-Blockbuster „Spider-Man: No Way Home“ in den weltweiten Kinos startete, sollte diesen Monat eigentlich Antiheld „Morbius“ nachfolgen. Gestern gab Sony Pictures jedoch bekannt, dass der Start der Comic-Adaption einmal mehr verschoben werden muss.

Morbius: Der lebende Vampir startet jetzt im März

Insgesamt wurde der Film jetzt zum sage und schreibe siebten (!) Mal verschoben und stellt damit einen neuen Rekord für Marvel-Produktionen auf. Der bisherige Rekordhalter in dieser Kategorie, „The New Mutants“, wurde „nur“ sechsmal verschoben. Ursprünglich sollte „Morbius“ schon am 10. Juli 2020 in den US-Kinos starten, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Der neue deutsche Kinostart ist nun der 31. März 2022.

Nach den beiden „Venom“-Kinofilmen ist „Morbius“ der neueste Ableger des sogenannten Sony’s Spider-Man Universe, mit dem der Konzern sein eigenes Marvel-Universum rund um Charaktere aus der Welt der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft aufbauen möchte. Ob sich der lebende Vampir und Venom ein Universum teilen, ist aktuell übrigens noch unklar.

Im Mittelpunkt des kommenden Actionfilms steht Dr. Michael Morbius, der von Oscar-Preisträger Jared Leto verkörpert wird. Der weltweit renommierte Wissenschaftler leidet an einer seltenen Blutkrankheit und begibt sich auf die Suche nach einer Heilung, die nicht nur ihm, sondern der ganzen Menschheit helfen soll. Zunächst scheint dieses Vorhaben tatsächlich erfolgreich zu sein, doch schnell zeigen sich gewaltige Nebenwirkungen und Morbius droht, sich in seiner eigenen Finsternis für immer zu verlieren.

Zum Thema: Morbius: Marvel-Antiheld zeigt sich im neuen Trailer

Neben Jared Leto sind in der Comic-Adaption in weiteren Rollen unter anderem Adria Arjona („True Detective“), Tyrese Gibson („Fast & Furious“-Franchise), Jared Harris („Chernobyl“), Michael Keaton („Spider-Man: Homecoming“), J. K. Simmons („Spider-Man: Far From Home“) sowie Matt Smith („Doctor Who“) zu sehen.

„Morbius“ soll am 31. März 2022 in den deutschen Kinos starten.

