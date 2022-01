PSVR2: PS5-Headset offiziell angekündigt – 4K, Eye-Tracking und mehr

Dass Sony an einem Nachfolger von PlayStation VR arbeitet, ist seit vielen Monaten kein Geheimnis mehr. Heute wurde die neue Virtual Reality-Hardware offiziell mit ersten Details vorgestellt.

Auflösung, Sichtfeld und mehr

PlayStation VR2, so der offizielle Name, wird mit einem einzigen Kabel angeschlossen und verspricht zahlreiche Verbesserungen bei der Hardware und den technischen Daten. Bestätigt wurde die Unterstützung von 4K samt HDR. Verbaut ist dafür ein OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2000×2040 Pixel pro Auge und Bildwiederholfrequenzen von 90/120 Hz. Ebenfalls bestätigt wurden ein Sichtfeld von 110 Grad, Foveated Rendering, Inside-Out-Tracking durch integrierte Kameras im Headset und Eye-Tracking.

Ein weiteres Feature, das Sony im Zuge der finalen Ankündigung bestätigt hat, ist das Feedback im Headset durch die Verwendung eines einzelnen Vibrationsmotors, der „ein intelligentes taktiles Element hinzufügt und den Spielern das Spielerlebnis näher bringt“. Laut Sony werden die Spieler in der Lage sein, „den erhöhten Puls eines Charakters in angespannten Momenten, das Rauschen von Objekten, die nahe am Kopf des Charakters vorbeifliegen, oder den Schub eines Fahrzeugs, wenn der Charakter vorwärts fährt, zu spüren.“

Technische Details zu PSVR2:

Anzeigetechnik: OLED

Panelauflösung: 2000 x 2040 pro Auge

Bildwiederholfrequenz: 90Hz, 120Hz

Linsenabstand: Einstellbar

Sichtfeld: ca. 110 Grad

Sensoren: Bewegungssensor: Sechsachsiges Bewegungssensorsystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser) Attachment-Sensor: IR-Näherungssensor

Kameras: 4 Kameras für Headset sowie pro Auge eine Controller-TrackingIR-Kamera für Eye-Tracking

Rückmeldung: Vibration am Headset

Kommunikation mit PS5: USB Typ-C

Audio-Eingang: Eingebautes Mikrofon

Ausgang: Stereo-Kopfhöreranschluss

Details zum PSVR2 Sense Controller

Zu den neuen PSVR2-Controllern, die erstmals im März 2021 vorgestellt wurden, trafen ebenfalls neue Details ein. Offiziell heißen sie PlayStation VR2 Sense Controller. Nachfolgend die Spezifikationen:

Buttons: Rechts: PS-Taste, Optionstaste, Aktionstasten (Kreis / Kreuz), R1-Taste, R2-Taste, Rechter Stick / R3-Taste Links: PS-Taste, Erstellen-Taste, Aktionstasten (Dreieck / Quadrat), L1-Taste, L2-Taste, Linker Stick / L3-Taste

Erkennung/Verfolgung: Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Bewegungssensor-System (Drei-Achsen-Gyroskop + Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser) Kapazitiver Sensor: Fingerberührungs-ErkennungIR-LED für Positionsverfolgung

Rückmeldung: Trigger-Effekt (auf R2/L2-Taste), haptisches Feedback (durch einzelnen Aktor pro Gerät)

Anschluss: USB Typ-C-Anschluss

Kommunikation: Bluetooth Ver5.1

Akku-Typ: Eingebauter Lithium-Ionen-Akku

Ein „unglaublich tiefes Gefühl“

Sony verspricht, dass PSVR2 mit Eye-Tracking, Vibrations-Feedback im Headset, 3D-Audio und den Funktionen der Sense-Controller „ein unglaublich tiefes Gefühl des Eintauchens“ erzeugen wird.

Details zum Preis der PSVR2 und zum Veröffentlichungsdatum wurden noch nicht genannt. Zu erwarten ist, dass diese Angaben erst in einigen Monaten herausgegeben werden. Jüngsten Berichten zufolge soll das neue Headset in Kürze in die Produktion gehen. Demzufolge könnte PSVR2 irgendwann vor dem kommenden Weihnachtsgeschäft erscheinen.

Ebenfalls hat Sony heute „Horizon Call of the Wild“ angekündigt, das exklusiv für die PSVR2 erscheinen wird. Die Entwicklung erfolgt in einer Zusammenarbeit zwischen Guerrilla und Firesprite Games. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Meldung.

