The Day Before: Postapokalyptische Spielszenen und Ray-Tracing im neuen Trailer

Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Trailers lieferten uns die Entwickler von Fntastic frische Eindrücke aus dem postapokalyptischen Abenteuer "The Day Before". Die Spielszenen stammen aus der PC-Version des Titels und ermöglichen uns unter anderem einen Blick auf die Ray-Tracing-Unterstützung.

"The Day Before" erscheint auch für die Konsolen.

Im Oktober des vergangenen Jahres gaben der Publisher MyTona und die Entwickler von Fntastic bekannt, dass das postapokalyptische Abenteuer „The Day Before“ auch für die Konsolen der neuen Generation erscheinen wird.

Im Laufe der heutigen Nacht stellten die beiden Studios einen frischen Trailer zu „The Day Before“ bereit, der uns sowohl frische Spielszenen als auch einen Eindruck von der Ray-Tracing-Unterstützung liefert. Da die Szenen im neuen Trailer aus der PC-Fassung von „The Day Before“ stammen, bleibt abzuwarten, in wie weit die gebotene Grafikqualität in die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen übertragen werden kann.

Ein gnadenloser Kampf um das Überleben

„The Day Before“ verfrachtet euch in eine postapokalyptische Welt, in der die USA von einer geheimnisvollen Pandemie heimgesucht wurden. Diese hatte den Zusammenbruch der Gesellschaft, wie wir sie kennen, zur Folge und sorgte für einen kompromisslosen Kampf um das Überleben. Schließlich sind Nahrung, Ressourcen, Fahrzeuge oder Waffen beziehungsweise Munition lediglich in begrenztem Maße vorhanden.

„Hilf bei der Wiederherstellung der Gesellschaft, wie sie vor der Pandemie war, bevor es zu spät ist. In der Kolonie der Überlebenden kannst du deine Beute verkaufen und gefahrlos mit anderen Spielern kommunizieren“, so die offizielle Beschreibung weiter. Im Laufe eures Abenteuers seht ihr euch in „The Day Before“ allerdings nicht nur mit anderen Überlebenden und dem Kampf um die lebenswichtigen Ressourcen konfrontiert.

Gleichzeitig machen Infizierte die Welt des Spiels unsicher und gnadenlos Jagd auf die Menschen. „The Day Before“ wird im Juli 2022 für den PC veröffentlicht. Wann die Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S folgen, wurde bisher nicht verraten.

