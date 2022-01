Vision-S 02: Sony stellt Elektroauto-Prototyp vor

Sony baut nicht nur TVs, Konsolen und Kameras. Auch auf der Straße könntet ihr die Marke bald antreffen. Im Zuge der CES 2022 stellte das Unternehmen das E-Fahrzeug Vision-S02 vor. Es ist ein Kompakt-SUV, das sich momentan in der Protypenphase befindet, aber früher oder später in die Serienproduktion übergehen könnte.

Massenproduktion soll geprüft werden

In diesem Sinne teilten die Japaner im Zuge der Messe mit, im Frühjahr eine neue Mobilitäts-Tochterfirma gründen zu wollen. Diese sei zunächst dafür zuständig, eine kommerzielle Markteinführung der Fahrzeuge zu prüfen. Man sei als kreatives Unterhaltungsunternehmen gut positioniert, um Mobilität neu zu definieren.

„Um die Entwicklung des Mobilitätserlebnisses weiter zu beschleunigen und neue Vorschläge zu unterbreiten, strebt Sony im Frühjahr 2022 die Gründung einer Betriebsgesellschaft Sony Mobility Inc. an, über die wir den Eintritt in den Markt für Elektrofahrzeuge prüfen wollen“, so das Unternehmen.

Das Vision-S 02 nutzt die gleiche EV/Cloud-Plattform wie der Prototyp „Vision-S01“ und verfügt über die Variationsmöglichkeiten eines 7-Sitzers. Vorgestellt wurde das erste Konzept dieser Reihe vor zwei Jahren. Damals wollte sich Sony noch nicht darauf festnageln lassen, ob das Fahrzeug jemals die Serienreife erreichen wird. Mittlerweile scheinen E-Autos die großen Technologie-Highlights der Zukunft zu werden. Nachdem Tesla in diesem Bereich reichlich Pionierarbeit leisten und im vergangenen Jahr fast eine Million Fahrzeuge ausliefern konnte, springen immer mehr Unternehmen auf den Zug auf.

Allzu viele Details liegen zum Vision-S02 noch nicht vor. Wie bei Fahrzeugen der aktuellen Generationen könnt ihr allerdings mit reichlich Assistenzsystemen rechnen. Dazu zählen das automatische Einparken, Spurhalten sowie automatisches Bremsen und Beschleunigen – also Funktionen, die auch aktuelle Verbrenner bieten.

Zudem wird gemunkelt, dass das Vision-S02 mit 400 Kilowatt (544 PS) auf die Straße geschickt wird. Für den Antrieb sorgen zwei Elektromotoren. Damit soll der rund 2,5 Tonnen schwere Allradler die Marke von 180 km/h knacken. Das SUV kommt auf eine Länge von 4,90 Meter, ist 1,93 Meter breit und 1,65 Meter hoch.

Bei der Limousine Vision-S01 sorgte der Vortrieb nach 4,8 Sekunden für die 100 km/h-Marke. Da das neue Model etwas schwerer ist, dürfte sich das SUV mehr Zeit gönnen. Offen ist letztendlich, wann das Fahrzeug bei den Händlern stehen könnte und welchen Preis Sony aufrufen würde. Letztendlich bleibt zu hoffen, dass sich Sony wie bei den neusten Kameras zumindest auf eine sinnvollere Menüführung besinnt. Nachfolgend seht ihr einige Videos zu den Konzeptfahrzeugen:

