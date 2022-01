EA Motive: Geschichte im Fokus – Studio arbeitet an einem weiteren unangekündigten Projekt

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von EA Motive aktuell an einem groß angelegten Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“, das sich für die Konsolen der neuen Generation und den PC in Entwicklung befindet.

Wie das kanadische Studio im Rahmen einer aktuellen Stellenausschreibung bestätigte, wird intern an einem weiteren bisher nicht angekündigten Projekt gearbeitet. Abgesehen von der Tatsache, dass die Geschichte eine zentrale Rolle spielen wird, wurden zu dem Titel bisher keine konkreten Details genannt. Auch steht derzeit noch in den Sternen, wann mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Präsentation des Titels zu rechnen ist.

EA Motive sucht nach einem Narrative-Director

In der besagten Stellenausschreibung wird ausgeführt: „Motive Montreal sucht einen Narrative-Director, der uns in den frühen Phasen eines aufregenden neuen Projekts unterstützt, bei dem die Geschichte eine zentrale Rolle spielt. Der Narrative-Director berichtet an den Creative-Director und ist maßgeblich an der Gestaltung der narrativen Erfahrung unseres Spiels beteiligt.“

Weitere Meldungen zu EA Motive:

„Von der Sicherstellung der Qualität der Geschichte selbst bis hin zur Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird. Sie werden direkt mit der kreativen Leitung und dem Erzählteam zusammenarbeiten, um reichhaltige geschichtengesteuerte Inhalte zu konzipieren und zum Leben zu erwecken“, heißt es abschießend.

EA Motive wurde im Jahr 2017 gegründet und machte zuletzt mit dem Multiplayer-Titel „Star Wars: Squadrons“ auf sich aufmerksam.

Quelle: LinkedIn

Weitere Meldungen zu EA Motive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren