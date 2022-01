PS5: PlayStation Turniere kommen 2022 mit Firmware-Update

Während es die Führungsetage von Microsoft versteht, mit regelmäßiger PR auf die eigene Hard- und Software aufmerksam zu machen, erweckt Sony oft das Gefühl, die Dinge im stillen Kämmerlein voranzutreiben. Gestern wurde PlayStation VR2 ohne Vorankündigung und beinahe beiläufig enthüllt. Doch auch in anderen Bereichen ist PlayStation aktiv, beispielsweise bei den immer populärer werdenden Turnieren.

Turniere sollen auf die PS5 kommen

Sony gehört zu den Unternehmen, die eSports in den vergangenen Jahren stärker vorangetrieben haben. Und auch wenn das Thema mitunter übersehen wurde, verdeutlicht ein Blick auf den, dass ohne viel Öffentlichkeitsarbeit eine Menge Dinge geschehen. Auf der offiziellen PlayStation-Website gibt es sogar. Dazu passt es, dass der Plattformbetreiber vor nicht allzu langer Zeit das

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Turniere und die Hardware von Sony zusammengeführt werden. Und tatsächlich wurde dieses Thema vom Firmenchef Jim Ryan kürzlich angesprochen. Im Zuge der Keynote-Präsentation des Unternehmens auf der CES 2022 sprach Ryan kurz über Firmware-Updates für die PS5 und verriet: „Dieses Jahr planen wir die Einführung eines neuen Turnier-Features.“

Viel mehr Details ließ er sich nicht entlocken. So ist zum Beispiel unklar, wann genau das besagte Firmware-Update für die PS5 bereitgestellt werden soll. Vermutet werden kann jedoch, dass es sich um eine in das Betriebssystem integrierte Anwendung handelt, die den Spielern die Möglichkeit gibt, recht unkompliziert an Wettbewerben teilzunehmen oder diese im Rahmen von PlayStation Tournaments zu verfolgen.

eSports hat viele Fans. Und es scheint, dass Sony das Ganze als große Wachstumschance ansieht. Gleiches gilt für Discord. Im Mai des vergangenen Jahres wurde eine Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen der PS5-Hersteller eine Minderheitsbeteiligung an der Plattform übernahm. Jüngsten Berichten zufolge könnte die Integration in die Konsole schon in Kürze erfolgen.

