The Elder Scrolls Online: Neue Inhalte werden Ende Januar vorgestellt – Erster Cinematic-Teaser

Wie Bethesda Softworks und die Entwickler von ZeniMax Online bekannt gaben, werden Ende Januar die Inhalte vorgestellt, auf die sich die "The Elder Scrolls Online"-Community in den kommenden Monaten freuen darf. Ein erste Cinematic-Teaser stimmt auf die nahende Enthüllung ein.

"The Elder Scrolls Online" wird auch 2022 mit neuen Inhalten unterstützt.

Nachdem im Laufe der Woche bereits ein kurzer Teaser veröffentlicht wurde, kündigten Bethesda Softworks und die Entwickler von ZeniMax Online die nahende Enthüllung neuer „The Elder Scrolls“-Inhalte nun auch offiziell an.

Wie es heißt, wird im Zuge der Ankündigung auf die DLCs, Kapitel und Inhalte der kommenden Monate eingegangen. Erfolgen wird die Enthüllung des neuen Contents demnach am 27. Januar 2021. „Ein brandneues ‚Elder Scrolls‘-Abenteuer erwartet euch. Seid beim weltweiten Enthüllungsevent 2022 zu #ESO am Donnerstag, den 27. Januar, ab 21 Uhr MEZ dabei und erhascht einen ersten Blick auf Kapitel, DLCs und mehr“, so Bethesda Softworks.

Führt der Weg der Spieler nach Pyandonea?

Da bisher keine konkreten Details zur Handlung und dem Setting der neuen Inhalte genannt wurden, kann natürlich nur spekuliert werden, wohin es Spieler und Spielerinnen als nächstes verschlägt. Für entsprechende Spekulationen sorgt der offizielle Teaser-Trailer zur Präsentation der neuen Inhalte. In diesem sind Schiffe zu sehen, die nach Westen segeln. Da gleichzeitig eine raue See zu sehen ist, wird vermutet, dass die Insel Pyandonea als Schauplatz der neuen Inhalte fungieren könnte.

Bei Pyandonea handelt es sich um einen Inselkomplex, der südlich der Summerset-Inseln zu finden ist und als Heimat der Maormer gilt, die auch unter dem Namen See- oder Meereselfen bekannt sind. Die schwer zugängliche Insel ist zu großen Teilen von Regenwäldern bedeckt und wurde bisher kaum erkundet. Dementsprechend wäre ausreichend Raum für Geheimnisse und Abenteuer vorhanden.

Ob sich die neuen Inhalte in der Tat um Pyandonea drehen, erfahren wir spätestens in drei Wochen.

