Marvel’s Spider-Man 2: Autorin von Subnautica Below Zero heuert bei Insomniac Games an

Wie Brittney M. Morris, die Autorin hinter "Subnautica: Below Zero", bekannt gab, heuerte sie beim kalifornischen Entwicklerstudio Insomniac Games an. Dort wird sie an der Gestaltung der Geschichte von "Marvel's Spider-Man 2" mitwirken.

Wie bekannt gegeben wurde, gelang es den Verantwortlichen von Insomniac Games, sich für die Arbeiten an der Geschichte des kommenden Action-Titels „Marvel’s Spider-Man 2“ prominente Verstärkung zu sichern.

Die Rede ist von der bekannten Autorin Brittney M. Morris, die zuletzt am eisigen Survival-Abenteuer „Subnautica: Below Zero“ mitwirkte. Zu den weiteren Projekten, an denen Brittney M. Morris in den letzten Jahren arbeitete, gehörten das Episoden-Adventure „Lost Legends of Redwall“ oder „Wings of Fury“. Bei „Wings of Fury“ haben wir es mit einem Comic zu tun, der als offizielles Prequel zur Geschichte von „Marvel’s Spider Man: Miles Morales“ fungierte.

Der Nachfolger erscheint exklusiv für die PlayStation 5

Allzu viele Details zu „Marvel’s Spider-Man 2“ wurden bisher leider nicht genannt. So wissen wir nur, dass der Nachfolger deutlich düsterer ausfallen wird als noch das Original aus dem Jahr 2018. „Und ich würde sagen, wenn der erste Spider-Man Star Wars war, dann ist Spider-Man 2 so etwas wie unser Das Imperium schlägt zurück. Es ist ein bisschen düsterer“, kommentierte Marvel Games‘ Vizepräsident Bill Rosemann die Ausrichtung des Nachfolgers vor ein paar Monaten.

Zudem hieß es in der offiziellen Ankündigung von „Marvel’s Spider-Man 2“, dass sich der Nachfolger exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet und für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen ist. Womöglich werden wir uns also noch ein wenig in Geduld üben müssen, bis wir mit weiteren konkreten Details zur spielerischen Umsetzung bedacht werden.

Well, I promised big announcements in the new year, so here we go! I’ve joined @insomniacgames! First project: #SpiderManPS5 🎮😄 pic.twitter.com/dBPJyMGiCX — Brittney M. Morris (@BrittneyMMorris) January 6, 2022

