Showa American Story: Postapokalyptisches Action-RPG vorgestellt – Trailer & Infos

Ein weiteres postapokalyptisches Action-Rollenspiel wurde angekündigt. Den heute veröffentlichten Trailer und erste Details findet ihr in dieser Meldung.

„Showa American Story“ ist ein Action-Rollenspiel, das zu einem unbekannten Zeitpunkt für PS5, PS4 und PC erscheinen wird. Dahinter stecken das Entwicklerstudio NEKCOM Games und der Publisher 2P Games, die zudem am Rätsel-Adventure „Dying: 1983“ arbeiten.

Liebeserklärung an die Popkultur der 80er

Wie viele Spiele der heutigen Zeit wird sich auch dieses Projekt durch ein postapokalyptisches Setting auszeichnen. Laut der Beschreibung dient der Titel als „begeisterte Liebeserklärung an die Popkultur der 80er Jahre“.

Die Handlung beschrieben: Dank der enormen Wirtschaftskraft konnte Japan den Großteil der Vereinigten Staaten aufkaufen. Infolgedessen wurde die japanische Kultur fest in den USA verankert. Die Bürger sind dadurch gezwungen, sich an bisher unvorstellbare Bedingungen anzupassen. Als schließlich ein unvorhersehbares Ereignis geschieht, wird die soziale Ordnung jedoch außer Kraft gesetzt. Einige Jahre später erwacht plötzlich eine Jugendliche namens Choko von den Toten, die sich in einer zerstörten Welt wiederfindet.

Was ist mit der Welt passiert und wie konnte Choko von den Toten auferstehen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müsst ihr euch auf eine Reise durch das zerstörte Amerika begeben.

Die Kämpfe werden als rasant, aber auch strategieorientiert beschrieben. Zu den Gegnerarten gehören Zombies, andere Kreaturen und Überlebende. Dafür stehen euch sowohl Nahkampf- als auch Fernkampfwaffen zur Auswahl. Auch ein paar „seltsame Waffen“ sollen sich darunter befinden. Als Rückzugsort dient ein aufrüstbarer Wohnwagen, in dem ihr Chokos Status verbessern und neue Fähigkeiten freischalten könnt.

Es geht jedoch nicht nur um Action. „Showa American Story“ soll euch in die 80er-Jahre eintauchen lassen und die damalige Popkultur hautnah miterleben lassen. Geboten wird ein einzigartiges Szenario, das die Geschichten von Menschen unterschiedlicher Herkunft beleuchtet.

Werft jetzt einen ersten Blick auf „Showa American Story“:

