South Park: Das neue Spiel könnte einen Multiplayer bekommen

Bereits im vergangenen Jahr wurde bestätigt, dass sich ein weiteres Spiel auf Basis der erfolgreichen Cartoonserie „South Park“ in Entwicklung befindet. Allerdings wird nicht Ubisoft für den Titel verantwortlich sein. Stattdessen scheint Question an dem Spiel zu arbeiten. Die Entwickler hatten in der Vergangenheit bereits die Titel „The Magic Circle“ und „The Blackout Club“ erschaffen und befinden sich auf der Suche nach einem Lead Level Designer.

Stellenausschreibung deutet auf mögliche Funktionen hin

Die Bewerber sollen Erfahrungen mit der „Konsolenentwicklung auf jeglichem modernen System“ wie die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC mitbringen. Dementsprechend könnte es sein, dass der neue Titel für eben jene Plattformen geplant ist. Das neue Videospiel, das in der Welt von „South Park“ angesiedelt sein wird, wird mit der Unreal Engine 4 gebaut und soll anscheinend auch einen Multiplayer mit sich bringen.

Schließlich soll der neue Lead Level Designer in seinem Resümee bereits in der Rolle eines Senior Level Designers ein Multiplayerspiel veröffentlicht haben. Allerdings ist all dies noch keine Bestätigung für etwaige Funktionen im neuen „South Park“-Spiel. Eine offizielle Ankündigung des Spiels steht bisher noch aus.

Zumindest besteht das Entwicklerstudio aus erfahrenen Mitarbeitern, die in der Vergangenheit unter anderem „South Park: The Stick of Truth“, „South Park: The Fractured But Whole“, „Thief: Deadly Shadows“, „BioShock“, „BioShock 2“, „BioShock Infinite“ und „Dishonored“ gearbeitet haben. Sobald entsprechende Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

