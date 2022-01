Dying Light 2: Entwickler stellen mehr als 500 Stunden Spielzeit in Aussicht

Nach einer weiteren kurzfristigen Verschiebung ist „Dying Light 2“ mittlerweile für eine Veröffentlichung Anfang Februar vorgesehen. Da der Nachfolger vor einigen Wochen den Gold-Status erreichte, wird es dabei auch bleiben.

Kurz vor dem offiziellen Release sprachen die Entwickler von Techland noch einmal über den Umfang von „Dying Light 2“ und wiesen darauf hin, dass Spieler, die wirklich alles sehen möchten, einige Wochen oder sogar Monate mit dem Abenteuer verbringen können. Für den perfekten Spielstand seien nämlich etwa 534 Spielstunden vonnöten – oder anders ausgedrückt: Fast die gleiche Zeit, die nötig wäre, um zu Fuß von Warschau nach Madrid zu laufen.

„Dying Light 2“ wird ab dem 4. Februar 2022 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich sein. Wie die Verantwortlichen von Techland kürzlich einräumten, wird „Dying Light 2“ in Deutschland lediglich in einer geschnittenen Form veröffentlicht, in der es beispielsweise nicht möglich ist, unbeteiligte NPCs zu töten oder menschliche Gegner zu zerstückeln.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Einschnitte, die dazu führen, dass Besitzer der USK-Fassung von „Dying Light 2“ im kooperativen Mehrspieler-Modus unter sich bleiben. Laut den Entwicklern von Techland ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit aber noch nicht gesprochen. Stattdessen möchte das polnische Studio der USK in den nächsten Monaten weitere Versionen von „Dying Light 2“ vorlegen, um auch den deutschen Spielern die ursprünglich geplante Vision des Spiels zu liefern.

In wie weit dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt sein wird, wird die Zeit zeigen.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you’ll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA

— Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022