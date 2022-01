Battlefield 2042: Toxische Beiträge nehmen Überhand – Subreddit möglicherweise vor dem Aus

Im offiziellen Subreddit des Multiplayer-Shooters "Battlefield 2042" nahmen toxische Beiträge in den vergangenen Tagen dermaßen Überhand, dass mittlerweile über entsprechende Schritte nachgedacht wird. Auch eine Abschaltung des Subreddits liegt demnach im Bereich des Möglichen.

Erst vor wenigen Tagen klagten Electronic Arts und DICE über die „brutale Erwartungshaltung“ der „Battlefield 2042“-Community, die dazu führte, dass den Entwicklern vielfach nicht einmal „über die Feiertage etwas Ruhe gegönnt wurde“.

Ergänzend dazu sprachen die Moderatoren des offiziellen Subreddit über die Entwicklung der vergangenen Tage und wiesen darauf hin, dass toxische Beiträge mittlerweile ein Niveau erreicht hätten, das vernünftige Diskussionen unmöglich mache. Aus diesem Grund möchten sich die Verantwortlichen ein letztes Mal an die Nutzer wenden und diese darum bitten, einen freundlicheren Umgang an den Tag zu legen. Andernfalls werden entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet – bis hin zur Schließung des Subreddit von „Battlefield 2042“.

Normale Diskussionen ein Ding der Unmöglichkeit?

„In den letzten Tagen haben wir Beleidigungen, Belästigungen und abscheuliche Kommentare an Mitglieder unserer Community und DICE-Mitarbeiter gesehen. Wir geben diese Erklärung ab, um Sie angemessen zu warnen, dass wir dies nicht mehr tolerieren werden“, so die Moderatoren. „Es ist eine Untertreibung, wenn wir sagen, dass dieser Subreddit unfassbar toxisch geworden ist. Es ist fast unmöglich, eine einfache Diskussion zu führen, ohne dass man sich gegenseitig beleidigt – und es fängt wirklich an, der gesamten Battlefield-Community und jedem von uns, die Teil davon sind, zu schaden.“

„Wir werden alles tun, um diese Art von Toxizität zu verringern. Wenn dies eine vorübergehende Schließung bedeutet, werden wir dies tun. Die Mods sind verpflichtet, die von Reddit festgelegten Regeln zu befolgen, und wenn wir gegen ihre Durchsetzung verstoßen oder sie schlecht durchsetzen, riskieren wir, dass die Community ganz gesperrt wird“, heißt es weiter.

Die Unzufriedenheit der Nutzer ist vor allem auf den technisch wie spielerisch durchwachsenen Launch von „Battlefield 2042“ zurückzuführen. Die Entwickler von DICE gelobten bereits Besserung und versprachen, das Feedback der Spieler bei den Arbeiten an kommenden Updates zu berücksichtigen. Wann mit weiteren Updates beziehungsweise Verbesserungen zu rechnen ist, wurde jedoch nicht verraten.

Quelle: Reddit

