Days Gone: Shawn Laydens Abgang zerstörte die Hoffnung auf einen Nachfolger

Am Freitag war „Days Gone“-Director Jeff Ross in einem Interview mit David Jaffe zu Gast. Unter anderem verriet er dort, dass er ein „Resistance“-Ableger mit offener Spielwelt geplant hatte. Des Weiteren äußerte er sich zum Shawn Layden. Laut Ross wurde die Hoffnung auf einen Nachfolger zu „Days Gone“ mit dem Abgang des einstigen PlayStation-Chefs zerschlagen.

„Sobald Shawn weg war, war Days Gone tot„, teilt der ehemalige Leiter von Sony Bend mit.

Pitch für geplanten Nachfolger war „ein harter Kampf“

Im weiteren Verlauf des Streams erklärte er: „Es war ganz klar, dass wir nicht über Days Gone sprechen sollten, während wir an dem Pitch arbeiteten und es entwickelten. Es war klar, dass es kein Erfolg werden würde. Und es gab nichts in dem Pitch, was den lokalen Manager und seinen Chef zufrieden gestellt hätte. Das ist wahrscheinlich ein Versagen der Kreativgruppe, aber es war einfach die ganze Zeit ein harter Kampf.“

Es kam, wie es kommen musste: Sony Interactive Entertainment lehnte den Vorschlag ab – und verärgerte damit die Entwickler. Stattdessen wurden dem Bend Studio andere Projekte zugeteilt.

Wegen den Verkaufszahlen des Open World-Zombie-Spiels wäre eine Fortsetzung nicht gescheitert. Kürzlich berichteten wir, dass sich „Days Gone“ inklusive der PC-Verkäufe rund neun Millionen Mal verkauft hat.

Warum Shawn Layden von seinem Posten zurückgetreten ist, erklärte er letzten September:

Related Posts

„Days Gone“ wurde am 26. April 2019 für PS4 veröffentlicht. Unter anderem wegen des schlechten technischen Zustands schaffte es der Titel auf gerade einmal 71 Punkte. Bei den Fans kam das postapokalyptische Action-Adventure besser an, was sich im User-Score von 8,4 Punkten widerspiegelt. Zwei Jahre später kam schließlich eine PC-Version auf den Markt, die von der Presse immerhin 76 Punkte erhielt.

Weitere Meldungen zu Days Gone.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren