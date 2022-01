Red Dead Redemption 2: New-Gen-Update für PS5 soll 2022 angekündigt werden

Falls ihr auf die New-Gen-Version von "Red Dead Redemption 2" wartet: Es scheint, dass die Ankündigung in diesem Jahr erfolgen wird. Das möchte zumindest ein Twitter-Insider erfahren haben.

„Red Dead Redemption 2“ kann zwar problemlos auf der PS5 und Xbox Series X gespielt werden. Doch macht sich der Western-Titel aus dem Hause Rockstar Games nicht die höhere Leistung der New-Gen-Konsolen zunutze. Denn ein Upgrade wurde bisher nicht veröffentlicht, sodass sich die Spieler über die Abwärtskompatibilität mit den Last-Gen-Versionen begnügen müssen. Das könnte sich bald ändern.

New-Gen-Ankündigung in diesem Jahr?

So prognostiziert einer der vielen Twitter-Insider, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich die Ankündigung für den New-Gen-Patch von „Red Dead Redemption 2“ sehen werden. Tatsächlich scheint es nicht wenige Besitzer der neuen Konsolen zu geben, die auf diesen Patch warten, bevor sie sich in das Western-Abenteuer stürzen.

Beim besagten Insider handelt es sich um AccountNGT, der in den vergangenen Tagen auffällig viele Menge Informationen aus verschiedenen Richtungen erfahren haben will, was die Glaubwürdigkeit nicht unbedingt untermauert. Beispielsweise berichtete er über ein zweites AAA-Projekt,

„Red Dead Redemption 2“ wurde im Jahr 2018 veröffentlicht und konnte zahlreiche Awards gewinnen. Der Rockstar-Titel wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt. Und mit „Red Dead Online“ erhielt das Universum eine langanhaltende Unterstützung.

Remaster/Remake soll wie GTA Trilogy werden

AccNGT möchte ebenfalls erfahren haben, dass sich das Remake oder Remaster von „Red Dead Redemption“ tatsächlich in der Entwicklung befindet. Einschlägige Gerüchte gab es in den vergangenen Monaten häufiger. Allerdings sei es laut seiner Ansicht sehr unwahrscheinlich, dass wir dieses Jahr eine Ankündigung dazu sehen werden.

Gegenüber DualShockers gab er ein paar weitere angebliche Details zum Projekt preis. So soll es sich eher um ein „Remaster-Remake“ handeln, ähnlich wie bei der „GTA Trilogy“, die in den vergangenen Wochen mehr für Bestürzung als Begeisterung sorgte. Er bekräftigte ebenfalls, dass die Wahrscheinlichkeit einer Patch-Ankündigung für „Red Dead Redemption 2“ höher sei als die Enthüllung eines „RDR“-Remakes.

