Street Fighter: Capcom feiert 35 Jahre der Reihe

35 Jahre. So lange begleitet uns bereits die "Street Fighter"-Reihe und Capcom möchte das Jubiläum in diesem Jahr auch gebührend feiern. Nun hat das Unternehmen schon einmal das passende Logo vorgestellt.

Mit „Street Fighter“ erschien am 12. August 1987 der Urvater einer der erfolgreichsten Kampfspielreihen in den japanischen Spielhallen. Spätestens mit dem Nachfolger „Street Fighter II – The World Warrior“ gelang der Marke im Jahre 1991 der weltweite Durchbruch, wodurch die Reihe bis heute fast 50 Millionen verkaufte Einheiten erzielen konnte.

Was erwartet die Fans in diesem Jahr?

Der zuständige Publisher und Entwickler Capcom möchte in diesem Jahr den 35. Geburtstag der Marke auch gebührend feiern. Um schon einmal einen ersten Ausblick auf ein spannendes „Street Fighter“-Jahr zu geben, haben die Verantwortlichen auch ein offizielles Logo enthüllt, das wir unterhalb des Artikels für euch eingebunden haben.

Vor wenigen Wochen haben die Entwickler mit Luke auch den letzten Charakter des aktuellsten Ablegers „Street Fighter V: Champion Edition“ veröffentlicht und diese Ära zum Abschluss gebracht. Dabei hatte man bereits bestätigt, dass man uns in diesem Jahr auch die Zukunft der Reihe vorstellen möchte. Allerdings hat man noch keinen konkreten Termin für die Enthüllung von „Street Fighter VI“ bekanntgegeben.

Bisher hat man nur verraten, dass Luke bereits ein essentieller Bestandteil des neuen Ablegers sein wird. Deshalb unterscheidet sich sein Kampfstil auch von den anderen Kämpfern. Sobald entsprechende Informationen zu den Feierlichkeiten und „Street Fighter VI“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

HERE COMES A NEW ANNIVERSARY! Cheers to 35 years of epic fights, fireballs and iconic rivalries!

⬇️↘️➡️👊#StreetFighter #SF35th pic.twitter.com/QHgExSwsMM — Street Fighter (@StreetFighter) January 10, 2022

