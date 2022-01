Destiny 2 – Die Hexenkönigin: Neuer Trailer rückt Savathûns Thronwelt in den Fokus

Mit "Die Hexenkönigin" erscheint in wenigen Wochen die neueste umfangreiche Erweiterung des Multiplayer-Shooters "Destiny 2". Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Abenteuer veröffentlichte Bungie einen frischen Trailer, in dem Savathûns Thronwelt in den Mittelpunkt gerückt wird.

Nach einer Verschiebung, die laut Bungie der Qualität der Inhalte zugute kommen wird, ist die neue „Destiny 2“-Erweiterung „Die Hexenkönigin“ für eine Veröffentlichung Ende des kommenden Monats vorgesehen.

Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, stellten die Entwickler von Bungie einen frischen Trailer zum kommenden Add-on bereit, in dem Savathûns Thronwelt in den Mittelpunkt rückt. Von offizieller Seite heißt es, dass wir es hier mit einem mysteriösen Ort zu tun haben, an dem das Mächtegleichgewicht schnell aus der Balance geraten kann. Die Hüter suchen in Savathûns Thronwelt nach der Wahrheit und stoßen sowohl im Licht als auch in der Dunkelheit auf vielsagende Geheimnisse.

Stellt euch dem Kampf gegen Savathûn

In „Destiny 2: Die Hexenkönigin“ nehmt ihr den Kampf gegen die namensgebende Hexenkönigin Savathûn auf und seht euch dabei mit komplett neuen Gegnern konfrontiert. Auch neue Schauplätze, exklusive Belohnungen in Form von mächtigen Waffen und Ausrüstungsgegenständen oder neue Crafting-Features werden versprochen.

„Destiny 2: Die Hexenkönigin“ wird ab dem 22. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Weitere Details und Eindrücke zu der neuen Erweiterung warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

