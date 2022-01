DualSense: Aufsatz ermöglicht Einhandbedienung

Der DualSense-Controller der PS5 benötigt für die Bedienung in der Regel zwei Hände. Mit einem Aufsatz, der von einem Youtuber konstruiert wurde, ist allerdings auch die Einhandbedienung möglich.

Viele Entwickler gingen in den vergangenen Jahren dazu über, die Hürden niedriger zu gestalten und Spielern mit einem bestimmten Handicap die Möglichkeit zu geben, ihre Spiele zu genießen. Über spezielle Optionen lassen sich viele Games an die Bedürfnisse der Kunden anpassen.

Doch auch mit der Hardware wird experimentiert, was nicht nur für die großen Produzenten gilt, wie der YouTuber Akakai Kuumeri in einem Video verdeutlicht. Nachdem er in der Vergangenheit einen 3D-gedruckten Flight-Stick-Aufsatz zum Vorschein brachte, gewährt der neuste Aufsatz den Nutzern die Möglichkeit, den DualSense-Controller der PS5 mit nur einer Hand vollständig zu bedienen.

Was für Spieler mit zwei Händen zunächst sehr kompliziert und umständlich wirken mag, eröffnet allen Spielern, die nicht auf herkömmliche Weise spielen können, neue Möglichkeiten. Demonstriert wird das Ganze im nachfolgend eingebetteten Video:

Im Video ist ebenfalls zu sehen, wie mit dem DualSense-Aufsatz im Alleingang Koop-Spiele wie „It Takes Two“ in Angriff genommen und mit zwei Controllern bedient werden. Falls ihr einen 3D-Drucker besitzt, könnt ihr die Konstruktion selbst nachbauen. Die nötige Datei steht hier zum Download bereit.

Offizielle Initiativen zur Barrierefreiheit

Auch Sony widmet sich dem Thema Barrierefreiheit. So startete das Unternehmen kürzlich eine Webseite, die sich den Anpassungen annimmt und erklärt, an welchen Stellen in dieser Hinsicht Verbesserungen vorgenommen wurden.

So bietet die PS5 eine Reihe anpassbarer Anzeigefunktionen, darunter Zoomen, Farbkorrektur, Textgröße, fettgedruckter Text, starker Kontrast und mehr. Ebenfalls ist ein Screenreader integriert, der Text auf dem Bildschirm laut vorlesen kann und Sprachanweisungen für die Bedienung der Konsole bietet. Weitere Einzelheiten zu den besonderen Features findet ihr in dieser Meldung.

Auch in einem zuvor veröffentlichten Blogeintrag zählt das Unternehmen die Hilfen auf, die Spielern mit Handicaps die Nutzung der Konsole erleichtern sollen.

Microsoft wiederum hat einen adaptiven Controller im Angebot, der es mehr Menschen, die nicht den Standard-Xbox-Controller verwenden können, ermöglichen soll, Spiele zu genießen. Wer eine solche Möglichkeit auf der PlayStation haben möchte, muss sich bisher auf Dritthersteller verlassen.

