Horizon Forbidden West: Früher Build des Spiels geleakt – Warnung vor Spoilern

Die meisten unter euch werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass es im Vorfeld der Veröffentlichung von „The Last of Us: Part 2“ im Jahr 2020 zu Leaks und damit verbundenen massiven Story-Spoilern kam.

Im schlimmsten Fall könnte sich dieses Szenario in den kommenden Tagen und Wochen wiederholen. Nachdem im Laufe des gestrigen Tages erste Bilder auftauchten, wurde gegenüber den englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle nun bestätigt, dass in der Tat ein früher Build der PlayStation 4-Version von „Horizon: Forbidden West“ geleakt wurde. Abgesehen von einigen fehlenden Grafiken soll dieser alle geplanten Inhalte des Hauptspiels umfassen. Untermauert werden diese Angaben von der Tatsache, dass die besagten Bilder auf Twitter aufgrund einer „Meldung des Urheberrechtsinhabers“ entfernt wurden.

Leak bisher nicht auf File-Sharing-Seiten aufgetaucht

Doch was bedeutet das Ganze in der Praxis? Zum aktuellen Zeitpunkt tauchte der Leak des frühen Builds noch nicht auf gängigen File-Sharing-Seiten auf. Trotz allem hat die Vergangenheit gezeigt, dass ein Leak dieser Art in der Regel mit massiven Story-Spoilern einhergeht, die kurz nach den Leaks durch das Internet geistern. Wer möglichst unbelastet an das neue Abenteuer von Aloy herangehen und sich die Spannung nicht verderben lassen möchte, sollte sich bis zum Release von „Horizon: Forbidden West“ also entsprechend vorsichtig durch das Internet beziehungsweise die sozialen Plattformen bewegen.

Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler von Guerrilla Games waren bisher nicht für eine Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung zu haben. „Horizon: Forbidden West“ wird hierzulande ab dem 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

Solltet ihr das Action-Rollenspiel zunächst für die PlayStation 4 erwerben, erhaltet ihr die Möglichkeit, eure PlayStation 4-Version einem kostenlosen Upgrade auf die PS5-Fassung des Abenteuers zu unterziehen.

