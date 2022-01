Save Red Dead Online: Community setzt sich für die Rettung des Online-Titels ein

Zusammen mit „Red Dead Redemption 2“ veröffentlichten die Entwickler von Rockstar Games im Jahr 2018 den Online-Titel „Red Dead Online“, der genau wie „GTA Online“ über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden sollte.

Doch während sich „GTA Online“ in den vergangenen Jahren zu einem Selbstläufer entwickelte und dafür sorgte, dass sich „GTA 5“ zu einem der meistverkauften Videospiele überhaupt aufschwang, sorgte „Red Dead Online“ bei der Community in den vergangenen Monaten immer wieder für Unmut. Vor allem das ihrer Meinung nach ungenutzte Potenzial sowie die Tatsache, dass neue Inhalte oftmals lange auf sich warten lassen, stößt vielen Spielern und Spielerinnen sauer auf. Unter dem Hashtag „Save Red Dead Online“ setzt sich die Community nun für die Rettung des Online-Titels ein.

Eine Stellungnahme seitens Rockstar Games steht noch aus

Als Beispiel wird die Tatsache genannt, dass das letzte große Content-Update in Form von „Blood Money“ im Juli des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Seitdem wartet die „Red Dead Online“-Community auf neue Features und frische Content-Updates. Im Gegensatz dazu wurde „GTA Online“ in den letzten Monaten mit gleich zwei umfangreichen Content-Updates sowie diversen neuen Features versehen. Der Vorwurf der Spieler und Spielerinnen: Da sich mit „GTA Online“ mehr Geld verdienen lasse, wird „Red Dead Online“ von Rockstar Games (bewusst) vernachlässigt.

„Es ist eine Schande, dass dieses Spiel vernachlässigt wird, wenn es so viel Potenzial hat. Es ist jetzt wirklich wie im Wilden Westen, weil es nichts zu tun und niemanden zum Spielen gibt“, so ein Nutzer. Ein anderer führte aus: „RDO braucht nicht nur ein einziges neues Update, um alle glücklich zu machen. Wir brauchen eine anständige Roadmap und das Wissen, ob wir unsere Hoffnungen tatsächlich in dieses Spiel setzen können. Wenn das Schicksal des Spiels darin besteht, zu sterben und wirklich aufgegeben zu werden, dann wollen wir es wissen!“

„Red Dead Redemption 2 hat eine der bisher am besten aussehenden und detaillierten offenen Welten. Bitte @RockstarGames – rette Red Dead Online um deiner selbst willen. Werfen Sie das erstaunliche Potenzial, das es hat, nicht weg. Du hast großes Glück, eine leidenschaftliche Fangemeinde zu haben, die sich darum kümmert“, meint der Nutzer Ben T.

Die Verantwortlichen von Rockstar Games selbst wollten sich zur „Save Red Dead Online“-Kampagne der „Red Dead Online“-Community bisher nicht äußern.

Red Dead Redemption 2 has one of the best looking and detailed open-worlds to date. Please @RockstarGames – save Red Dead Online for your own sake. Don’t throw away the amazing potential it has. You’re extremely lucky to have a passionate fanbase who cares. #SaveRedDeadOnline pic.twitter.com/shyIHhC1eL — Ben T. (@videotech_) January 8, 2022

Red Dead Online doesn’t get updated because it doesn’t make Rockstar any money. But it makes no money BECAUSE they don’t update it. Fans made a list of great update ideas, here. https://t.co/nCV1t1RACZ No updates, no gold bar purchases.#SaveRedDeadOnline — Combat Wombat (@WombatWasHere) January 6, 2022

What players want from Rockstar:

– Rockstar Editor

– Heists

– Properties

– Multiple Characters

– Job Creator

– Story Missions

– Mexico

– Guarma

– Outlaw Activities

– Private Lobbies What Rockstar gives us: pic.twitter.com/4UioRKG1qO — RG (@RockstarGuides) April 21, 2021

Reminder of what we’re fighting for: RDO doesn’t even need a single new update to makes everyone happy. We need a decent road map and know if we can actually keep our hopes up on this game. If the game’s fate is to die and truly be abandoned, we want to know!#SaveRedDeadOnline pic.twitter.com/ZRnNMVttN5 — John M (@JohnM90GTA) January 8, 2022

