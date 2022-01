State of Play: Insider bringt möglichen Termin und erste Titel ins Gespräch

In dieser Woche erreichte uns das Gerücht, dass im nächsten Monat eine weitere Ausgabe des "State of Play"-Formats stattfinden wird. In der Zwischenzeit lieferte ein Insider einen möglichen Termin und unbestätigte Details zu Spielen, die im Rahmen der neuen "State of Play" präsentiert werden könnten.

Im Laufe des gestrigen Tages erreichte uns das Gerücht, dass im kommenden Monat die nächste Ausgabe des „State of Play“-Formats stattfindet, die genutzt wird, um neue Titel anzukündigen und uns Updates zu bereits bekannten Projekten zu liefern.

In Umlauf gebracht wurden die unbestätigten Details vom als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insider Tom Henderson. Und während die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu den aktuellen Gerüchten weiter schweigen, legte Henderson auf seinem Youtube-Kanal noch einmal nach und brachte unter anderem einen möglichen Termin für die neue „State of Play“ ins Gespräch. Ohne näher auf seine Quellen einzugehen, sprach Henderson davon, dass die neue „State of Play“-Episode wohl am 3. Februar 2022 stattfindet.

Hogwarts Legacy und diverse Exlusiv-Titel als Highlights des Events?

Zu den Highlight der „State of Play“-Ausgabe im Februar 2022 könnte das Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ gehören, das vor einiger Zeit bekanntermaßen auf das Jahr 2022 verschoben wurde. Da bisher lediglich CGI-Trailer veröffentlicht wurden, warten die Spieler beziehungsweise Spielerinnen nach wie vor auf die Enthüllung des ersten Gameplay-Materials. Diese könnte im Zuge der neuen „State of Play“ über die Bühne gehen.

Weitere Meldungen zur PlayStation 5:

Und dann wären da ja auch noch die diversen First-Party-Titel beziehungsweise potenziellen Third-Party-Highlights, die in den kommenden Monaten den Weg auf die PlayStation-Plattformen finden werden. Darunter das am 18. Februar 2022 erscheinende Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ oder das für eine Veröffentlichung am 3. Februar 2022 vorgesehene Kung-Fu-Spektakel „SiFu“. Auch das von Polyphony Digital entwickelte Rennspiel „Gran Turismo 7“, das am 4. März 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wird, würde sich für eine Präsentation in der nächsten „State of Play“ sicherlich anbieten.

Sollten sich Hendersons Angaben zum Termin der neuen „State of Play“ bewahrheiten, dann dürfte die offizielle Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Weitere Meldungen zu State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren